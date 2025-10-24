НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Масови митинги разтърсиха унгарската столица

          9
          164
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Масови митинги разтърсиха унгарската столица Будапеща, където едновременно излязоха привърженици на управляващите и на опозицията. Поводът – годишнината от демократичните протести от 1956 г., потушени с жестоки репресии от тогавашния Съветски съюз.

          - Реклама -

          И двете шествия събраха десетки хиляди участници, които изпълниха улиците на Будапеща, превръщайки града в сцена на политическа демонстрация и историческа памет едновременно.

          Страната остава дълбоко разделена след 15 години управление на Виктор Орбан. Настоящият премиер използва годишнината, за да затвърди своята позиция и да отправи критики към външната политика на Европейския съюз.

          „Унгария трябва да отстоява собствения си път, независимо от натиска отвън“, заяви Орбан пред своите поддръжници.

          Премиерът възлагаше сериозни надежди срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща да подкрепи позициите му и да легитимира критиките му към ЕС, но текущият американски президент Доналд Тръмп отмени визитата и вместо това обяви нови санкции срещу Русия.

          Решението създаде несигурност около бъдещите енергийни доставки за Унгария, която внася значителни количества руски петрол. Въпросът как санкциите ще се отразят на икономиката остава отворен.

          Междувременно опозиционната партия „Тиса“ и нейният лидер Петер Мадяр продължават да набират популярност, като според последните социологически проучвания водят в общественото мнение преди парламентарните избори през пролетта.

          „Време е Унгария отново да върне гласа на гражданите си“, заяви Мадяр по време на митинга на опозицията.

          Масови митинги разтърсиха унгарската столица Будапеща, където едновременно излязоха привърженици на управляващите и на опозицията. Поводът – годишнината от демократичните протести от 1956 г., потушени с жестоки репресии от тогавашния Съветски съюз.

          - Реклама -

          И двете шествия събраха десетки хиляди участници, които изпълниха улиците на Будапеща, превръщайки града в сцена на политическа демонстрация и историческа памет едновременно.

          Страната остава дълбоко разделена след 15 години управление на Виктор Орбан. Настоящият премиер използва годишнината, за да затвърди своята позиция и да отправи критики към външната политика на Европейския съюз.

          „Унгария трябва да отстоява собствения си път, независимо от натиска отвън“, заяви Орбан пред своите поддръжници.

          Премиерът възлагаше сериозни надежди срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща да подкрепи позициите му и да легитимира критиките му към ЕС, но текущият американски президент Доналд Тръмп отмени визитата и вместо това обяви нови санкции срещу Русия.

          Решението създаде несигурност около бъдещите енергийни доставки за Унгария, която внася значителни количества руски петрол. Въпросът как санкциите ще се отразят на икономиката остава отворен.

          Междувременно опозиционната партия „Тиса“ и нейният лидер Петер Мадяр продължават да набират популярност, като според последните социологически проучвания водят в общественото мнение преди парламентарните избори през пролетта.

          „Време е Унгария отново да върне гласа на гражданите си“, заяви Мадяр по време на митинга на опозицията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Mаскирани въоръжени мъже на естонската граница – Русия с нови провокации

          Дамяна Караджова -
          Ново напрежение по източния фланг на Европа. Голяма група маскирани мъже се е появила на границата между Естония и Русия
          Политика

          Турската опозиция се готви за 39-и редовен конгрес в Анкара

          Пламена Ганева -
          Основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – ще проведе 39-ия си редовен конгрес между 28 и 30 ноември 2025 г. в...
          Политика

          Президентът на САЩ заминава за Азия: очаква се решаващ разговор с китайския лидер

          Дамяна Караджова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп започва тази седмица своето определено от него „голямо пътуване“ до Азия, което включва Малайзия, Япония и Южна Корея.

          9 КОМЕНТАРА

          4. Унгарците отдавна протестират,но вече са всички на площада! Добре е ,това да видят Копейките! Защото , това което се готви у нас, е Продажний да се яви като“спасител на нацията“ за да бъдем като Унгария и той да е втори Орбан!

          5. ЕС трябва да се разпадне. Най-добре още от вчера. Но ок, и от утре също ще е добре. Или догодина. 😁

              • Giorgio Piccoli Rubini Няма значение, ЕС трябва да се разпадне. И ако протеста бил против него. То 100% гаранция че е платен и организиран от…… а познай от кои. 🤣🤣🤣

          7. Ние нали сме много обединени, че коментираме другите. Както винаги българинът гледа в паницата на другия.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions