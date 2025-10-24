Масови митинги разтърсиха унгарската столица Будапеща, където едновременно излязоха привърженици на управляващите и на опозицията. Поводът – годишнината от демократичните протести от 1956 г., потушени с жестоки репресии от тогавашния Съветски съюз.
И двете шествия събраха десетки хиляди участници, които изпълниха улиците на Будапеща, превръщайки града в сцена на политическа демонстрация и историческа памет едновременно.
Страната остава дълбоко разделена след 15 години управление на Виктор Орбан. Настоящият премиер използва годишнината, за да затвърди своята позиция и да отправи критики към външната политика на Европейския съюз.
Премиерът възлагаше сериозни надежди срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща да подкрепи позициите му и да легитимира критиките му към ЕС, но текущият американски президент Доналд Тръмп отмени визитата и вместо това обяви нови санкции срещу Русия.
Решението създаде несигурност около бъдещите енергийни доставки за Унгария, която внася значителни количества руски петрол. Въпросът как санкциите ще се отразят на икономиката остава отворен.
Междувременно опозиционната партия „Тиса“ и нейният лидер Петер Мадяр продължават да набират популярност, като според последните социологически проучвания водят в общественото мнение преди парламентарните избори през пролетта.
Невероятни измислици!
Орбан трябва да бяга от Унгария при Путин защото цяла Унгария го мрази
Успех навсякъде на Орбан!!!
Унгарците отдавна протестират,но вече са всички на площада! Добре е ,това да видят Копейките! Защото , това което се готви у нас, е Продажний да се яви като“спасител на нацията“ за да бъдем като Унгария и той да е втори Орбан!
ЕС трябва да се разпадне. Най-добре още от вчера. Но ок, и от утре също ще е добре. Или догодина. 😁
Don Mavro Stanoevson дон бонбон,протестът е срещу дон орбон😍
Giorgio Piccoli Rubini Няма значение, ЕС трябва да се разпадне. И ако протеста бил против него. То 100% гаранция че е платен и организиран от…… а познай от кои. 🤣🤣🤣
Тогава Усраинецът Хрошчов е заповядал да е имало кървища
Ние нали сме много обединени, че коментираме другите. Както винаги българинът гледа в паницата на другия.