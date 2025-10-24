Масови митинги разтърсиха унгарската столица Будапеща, където едновременно излязоха привърженици на управляващите и на опозицията. Поводът – годишнината от демократичните протести от 1956 г., потушени с жестоки репресии от тогавашния Съветски съюз.

И двете шествия събраха десетки хиляди участници, които изпълниха улиците на Будапеща, превръщайки града в сцена на политическа демонстрация и историческа памет едновременно.

Страната остава дълбоко разделена след 15 години управление на Виктор Орбан. Настоящият премиер използва годишнината, за да затвърди своята позиция и да отправи критики към външната политика на Европейския съюз.

„Унгария трябва да отстоява собствения си път, независимо от натиска отвън“, заяви Орбан пред своите поддръжници.

Премиерът възлагаше сериозни надежди срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща да подкрепи позициите му и да легитимира критиките му към ЕС, но текущият американски президент Доналд Тръмп отмени визитата и вместо това обяви нови санкции срещу Русия.

Решението създаде несигурност около бъдещите енергийни доставки за Унгария, която внася значителни количества руски петрол. Въпросът как санкциите ще се отразят на икономиката остава отворен.

Междувременно опозиционната партия „Тиса“ и нейният лидер Петер Мадяр продължават да набират популярност, като според последните социологически проучвания водят в общественото мнение преди парламентарните избори през пролетта.