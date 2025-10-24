НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Мъж потроши с прът автомобил в пазарджишкото село Динката

          0
          8
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Полицията задържа 42-годишен мъж за вандалска проява в село Динката, област Пазарджик.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал вчера рано сутринта, когато извършителят, въоръжен с дървен прът, счупил две стъкла на паркиран лек автомобил „Форд“, собственост на 35-годишен негов съселянин.

          Мъжът е задържан за 24 часа в ареста, а по случая е образувано бързо производство.

          От полицията уточняват, че действията му се разследват като вандализъм и унищожаване на чуждо имущество.

          Полицията задържа 42-годишен мъж за вандалска проява в село Динката, област Пазарджик.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал вчера рано сутринта, когато извършителят, въоръжен с дървен прът, счупил две стъкла на паркиран лек автомобил „Форд“, собственост на 35-годишен негов съселянин.

          Мъжът е задържан за 24 часа в ареста, а по случая е образувано бързо производство.

          От полицията уточняват, че действията му се разследват като вандализъм и унищожаване на чуждо имущество.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Главният преговарящ на Путин внезапно пристигна в САЩ

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален пратеник на руския президент Владимир Путин, неочаквано пристигна в САЩ за официални...
          Крими

          Пи Диди под заплаха: Затворник опита да го убие с нож

          Пламена Ганева -
          Рапърът Пи Диди едва не загубил живота си, след като друг затворник опитал да го убие, притискайки нож в гърлото му. Това съобщи пред...
          Политика

          9 години затвор за Начо Пантелеев за смъртта на Ферарио Спасов

          Георги Петров -
          Върховният касационен съд остави в сила решението на Апелативния съд във Велико Търново, с което Начо Пантелеев получава 9 години затвор за катастрофата, причинила...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions