Мъж потроши с прът автомобил в пазарджишкото село Динката

Полицията задържа 42-годишен мъж за вандалска проява в село Динката, област Пазарджик.

Инцидентът е станал вчера рано сутринта, когато извършителят, въоръжен с дървен прът, счупил две стъкла на паркиран лек автомобил „Форд“, собственост на 35-годишен негов съселянин.

Мъжът е задържан за 24 часа в ареста, а по случая е образувано бързо производство.

От полицията уточняват, че действията му се разследват като вандализъм и унищожаване на чуждо имущество.