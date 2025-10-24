Мъж, затиснат от трактор, беше спасен

Мъж бе спасен от екип на пожарната, след като бе затиснат от преобърнал се трактор в село Растник, област Кърджали, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 23 октомври, след което на място незабавно са изпратени спасителни екипи.

Пожарникарите успели да освободят пострадалия, който бил предаден на екип на спешна помощ за оказване на медицинска помощ.