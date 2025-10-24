НА ЖИВО
          Международна младежка инициатива преобрази пейки и площадки в столицата (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Млади доброволци от Испания, Латвия, Германия, Италия, Португалия, Франция, Република Северна Македония и България се включиха в инициативата за обновяване на пейки и детски площадки в столицата. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в своя профил във Фейсбук.

          По думите му, участниците са пребоядисали пейки в парка на НДК и Южния парк, изрисували спирка на градския транспорт и почистили разделно. Дейностите са реализирани със съдействието на общинското предприятие „Паркове и градски градини“.

          „Вярвам, че градът се променя и с малки дела, направени с отношение – такива, които оставят след себе си нещо видимо и усещане за общност“, отбеляза Терзиев.

          Според кмета, направеното от доброволците е повече от ремонт – то е жест на уважение към града и към хората, които живеят в него.

          Терзиев лично е благодарил на участниците – Алан, Алекса, Арйен, Джулио, Жоао, Клара, Рита, Моника, Мириам и Десислава – и им е връчил малки подаръци като израз на признателност и надежда, че ще запазят топли спомени от София и ще се върнат отново.

          Кметът съобщи още, че в столичните паркове вече е започнало засаждането на есенни цветя.

          „Грижата за града не е само на институциите – тя е споделена от всички нас“, допълни Терзиев.

