Международна младежка инициатива преобрази пейки и площадки в столицата (СНИМКИ)

Млади доброволци от Испания, Латвия, Германия, Италия, Португалия, Франция, Република Северна Македония и България се включиха в инициативата за обновяване на пейки и детски площадки в столицата. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в своя профил във Фейсбук.

- Реклама -

По думите му, участниците са пребоядисали пейки в парка на НДК и Южния парк, изрисували спирка на градския транспорт и почистили разделно. Дейностите са реализирани със съдействието на общинското предприятие „Паркове и градски градини“.

„Вярвам, че градът се променя и с малки дела, направени с отношение – такива, които оставят след себе си нещо видимо и усещане за общност“, отбеляза Терзиев.

Според кмета, направеното от доброволците е повече от ремонт – то е жест на уважение към града и към хората, които живеят в него.

Терзиев лично е благодарил на участниците – Алан, Алекса, Арйен, Джулио, Жоао, Клара, Рита, Моника, Мириам и Десислава – и им е връчил малки подаръци като израз на признателност и надежда, че ще запазят топли спомени от София и ще се върнат отново.

Кметът съобщи още, че в столичните паркове вече е започнало засаждането на есенни цветя.