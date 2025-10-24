Милан отново сгафи с новак в Серия А

След като в първия мач от Серия А загуби от Кремонезе с 1:2, сега Милан се измъкна от подобна участ срещу другия новак Пиза, но стигна само до равенство 2:2. „Кулите“ обърнаха „росонерите“ на „Сан Сиро“, а в продължението не успяха да завържат преднината си. Милан на Макс Алегри по всяка вероятност ще слезе от върха в Серия А, където бе с 16 точки, вече 17. Алберто Джилардино и „нерадзурите“ от Пиза са с четири пункта в своя актив на Ботуша.

Не отне много време на Милан да поведе в резултата. Рафаел Леао получи на фланга в шестата минута, проби с няколко метра към вътрешността на терена и с нисък изстрел намери долния ляв ъгъл на Адриан Семпер – 1:0. При „летежа“ на топката Страхиня Павлович я прескочи, с което вратарят допълнително бе затруднен.

След гола Милан владееше повече топката, но трудно стигаше до нови опасности пред вратата на Семпер. В края на частта Лука Модрич слаломира между няколко играчи на Пиза и бе блокиран в сетния миг, вероятно разминавайки се с втория си гол за Милан. „Нерадзурите“ от Пиза отговориха след почивката, когато Матео Трамони не успя да преодолее Майк Менян от добра позиция.

„Росонерите“ сами си създадоха главоболия при изминаването на около час игра. Изстрел на Хуан Куадрадо се спря в ръката на Кони Де Винтер, а съдията Лука Дзуферли отсъди дузпа. Колумбийският ветеран не срещна пречка при изпълнението и изравни – 1:1.

„Дявола“ бързо отговори. Лука Модрич и Юсуф Фофана комбинираха добре, топката стигна и до Леао, който с гръмотевичен удар разтресе напречната греда.

Впоследствие Семпер спаси изстрел с глава на Матео Габия и далечен шут на Алексис Салемакерс. Шпагат на Симоне Канестрели пък предотврати сигурен гол на влезлия от пейката Кристофър Нкунку, озовал се на чиста позиция.

Мбала Нзола смълча „Сан Сиро“ в 86-ата минута. Нападателят настигна дълго подаване по посока вратата на „росонерите“ и с едно докосване матира Менян – 1:2.

В третата минута на добавеното време Закари Атекаме се реваншира за грешката си при гола на гостите. Десният бек се разписа за 2:2 с великолепен изстрел по тревата.

С последния удар в мача Салемакерс едва не донесе драматичен успех на Милан. Белгиецът размина няколко футболисти на Пиза, но завършващият изстрел му изневери.