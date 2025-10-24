Министър Иван Пешев отличи медалистите от Световното по сумо

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети българските състезатели, отличили се на Световното първенство по сумо в Банкок, Тайланд.

Състезателят Симеон Станкович спечели сребърен медал в категория до 115 кг, а Иван Благоев завоюва бронз в категория до 100 кг.

„Поздравявам ви за успешното представяне и завоюваните медали. Резултатите ви са доказателство за професионализъм, упоритост и отдаденост. Убеден съм, че ви очакват още успехи на най-големите първенства“, заяви министър Пешев.

Почетни плакети бяха връчени и на треньорите Христо Христов и Николай Николов за приноса им към подготовката и успехите на националния отбор по сумо.