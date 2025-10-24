НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Министър Иван Пешев отличи медалистите от Световното по сумо

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети българските състезатели, отличили се на Световното първенство по сумо в Банкок, Тайланд.

          - Реклама -

          Състезателят Симеон Станкович спечели сребърен медал в категория до 115 кг, а Иван Благоев завоюва бронз в категория до 100 кг.

          „Поздравявам ви за успешното представяне и завоюваните медали. Резултатите ви са доказателство за професионализъм, упоритост и отдаденост. Убеден съм, че ви очакват още успехи на най-големите първенства“, заяви министър Пешев.

          Почетни плакети бяха връчени и на треньорите Христо Христов и Николай Николов за приноса им към подготовката и успехите на националния отбор по сумо.

          Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети българските състезатели, отличили се на Световното първенство по сумо в Банкок, Тайланд.

          - Реклама -

          Състезателят Симеон Станкович спечели сребърен медал в категория до 115 кг, а Иван Благоев завоюва бронз в категория до 100 кг.

          „Поздравявам ви за успешното представяне и завоюваните медали. Резултатите ви са доказателство за професионализъм, упоритост и отдаденост. Убеден съм, че ви очакват още успехи на най-големите първенства“, заяви министър Пешев.

          Почетни плакети бяха връчени и на треньорите Христо Христов и Николай Николов за приноса им към подготовката и успехите на националния отбор по сумо.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанасов: Русия може да нападне България през имота си на язовир „Искър“

          Никола Павлов -
          Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за сериозен риск за националната сигурност, произтичащ от незаконно владение на терен от страна на Руската федерация в...
          Политика

          Радев: Отбранителната ни индустрия има отлични възможности за партньорство с Виетнам

          Никола Павлов -
          Доказалата се със своето качество и получила международно признание българска отбранителна индустрия предоставя отлични възможности за установяване на успешни партньорства и задълбочаване на двустранното...
          Политика

          Кабинетът гарантира: Предприети са мерки за сигурността на рафинерията в Бургас

          Никола Павлов -
          Рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност, поради което са предприети допълнителни мерки от службите и МВР, включително осигуряване на капацитет, жива...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions