Мирчев: Напрежението беше провокирано от Пеевски

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха коментари пред журналисти по актуални теми, включително напрежението в Народното събрание и отношенията им с президента.
- Реклама -
По думите на Ивайло Мирчев, в пленарната зала е имало провокации от Делян Пеевски и отправена „тежка обида“ към друг народен представител.
На въпрос в какви отношения са с президента Румен Радев, Мирчев отговори:
Божидар Божанов допълни:
Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха коментари пред журналисти по актуални теми, включително напрежението в Народното събрание и отношенията им с президента.
- Реклама -
По думите на Ивайло Мирчев, в пленарната зала е имало провокации от Делян Пеевски и отправена „тежка обида“ към друг народен представител.
На въпрос в какви отношения са с президента Румен Радев, Мирчев отговори:
Божидар Божанов допълни: