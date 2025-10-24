НА ЖИВО
          Политика

          Мирчев: Напрежението беше провокирано от Пеевски

          Никола Павлов
          Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха коментари пред журналисти по актуални теми, включително напрежението в Народното събрание и отношенията им с президента.

          По думите на Ивайло Мирчев, в пленарната зала е имало провокации от Делян Пеевски и отправена „тежка обида“ към друг народен представител.

          „Това, което се разглежда в момента, е поправка, която обслужва Пеевски. Тя няма никаква връзка със санкционния режим за ‘Лукойл’. Хората не обръщат внимание на същността, а обръщат внимание на шоуто – и затова беше и тази провокация“, заяви Мирчев.

          На косъм от бой: Напрежение между ДПС-Ново начало и „Възраждане“, спряха заседанието На косъм от бой: Напрежение между ДПС-Ново начало и „Възраждане“, спряха заседанието

          На въпрос в какви отношения са с президента Румен Радев, Мирчев отговори:

          „Не по-различни от каквито сме били в последните години.“

          Божидар Божанов допълни:

          „Критикуваме го, когато позициите ни се разминават.“

          На косъм от бой: Напрежение между ДПС-Ново начало и „Възраждане“, спряха заседанието На косъм от бой: Напрежение между ДПС-Ново начало и „Възраждане“, спряха заседанието

