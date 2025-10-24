Мирчев: Напрежението беше провокирано от Пеевски

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов направиха коментари пред журналисти по актуални теми, включително напрежението в Народното събрание и отношенията им с президента.

По думите на Ивайло Мирчев, в пленарната зала е имало провокации от Делян Пеевски и отправена „тежка обида“ към друг народен представител.

„Това, което се разглежда в момента, е поправка, която обслужва Пеевски. Тя няма никаква връзка със санкционния режим за ‘Лукойл’. Хората не обръщат внимание на същността, а обръщат внимание на шоуто – и затова беше и тази провокация“, заяви Мирчев.

На въпрос в какви отношения са с президента Румен Радев, Мирчев отговори:

„Не по-различни от каквито сме били в последните години.“

Божидар Божанов допълни: