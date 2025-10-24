Митов: България ще продължи да дава обща сигурност на ЕС (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри международната конференция „България в Шенген“, организирана от МВР. Събитието е част от поредица инициативи в рамките на Европейския съюз, посветени на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение.

Конференцията събра на едно място представители на българските правоохранителни органи, партньори от съседните държави – членки на Шенген, агенции на ЕС в областта на вътрешните работи, както и международни и неправителствени организации.

По време на откриването министър Митов подчерта, че Шенгенското споразумение поставя началото на безпрецедентно сътрудничество в историята на Европа в областта на опазването на външните граници и борбата с тероризма.

„Минахме през много предизвикателства – миграционни потоци, COVID-19, вътрешнополитическата ситуация в конкретни държави. България от години полага сериозни грижи и контролира успешно миграционния натиск. През последните години инвестираме значителни средства в защитата на границите си. България дава и ще продължи да дава обща сигурност за ЕС“, заяви министърът.

Митов допълни, че Шенген означава взаимно доверие, а България е преминала през множество проверки, включително такива, инициирани от самата страна.

От своя страна главният комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“, отбеляза високото ниво на признание, което България вече има сред партньорите си в ЕС.

„Сега вече е факт и ние се ползваме с абсолютно уважение сред европейските партньори. В момента както уважението, така и доверието към нас са на много високо ниво. Ние сме една сигурна външна граница на Европейския съюз и ставаме все по-сигурна“, заяви Златанов.

Той допълни, че пълноправното членство на България в Шенген трябваше отдавна да се случи, като подчерта, че страната е изпълнила всички изисквания и доказала своята надеждност като партньор в общата европейска сигурност.