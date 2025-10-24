Митов: България ще продължи да дава обща сигурност на ЕС (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри международната конференция „България в Шенген“, организирана от МВР. Събитието е част от поредица инициативи в рамките на Европейския съюз, посветени на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение.
Конференцията събра на едно място представители на българските правоохранителни органи, партньори от съседните държави – членки на Шенген, агенции на ЕС в областта на вътрешните работи, както и международни и неправителствени организации.
По време на откриването министър Митов подчерта, че Шенгенското споразумение поставя началото на безпрецедентно сътрудничество в историята на Европа в областта на опазването на външните граници и борбата с тероризма.
Митов допълни, че Шенген означава взаимно доверие, а България е преминала през множество проверки, включително такива, инициирани от самата страна.
От своя страна главният комисар Антон Златанов, директор на „Гранична полиция“, отбеляза високото ниво на признание, което България вече има сред партньорите си в ЕС.
Той допълни, че пълноправното членство на България в Шенген трябваше отдавна да се случи, като подчерта, че страната е изпълнила всички изисквания и доказала своята надеждност като партньор в общата европейска сигурност.
