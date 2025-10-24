Митов и Абърдийн със срамна загуба в Атина

АЕК разгроми Абърдийн на Димитър Митов с 6:0 в мач от втория кръг на Лигата на конференциите. Българският вратар започна двубоя като титуляр и записа пълни 90 минути, като не направи най-добрия си мач.

За “двуглавите орли” това е първи успех в турнира, след като загубиха гостуването си на Целие, докато “червените” вече са с две поражения и са допуснали девет гола в първите си две срещи.

Абубакар Койта даде аванс на АЕК в 11-ата минута, като преодоля Митов с удар от границата на пеналтерията, попаднал в долния ляв ъгъл.

Седем минути по-късно Койта вкара второто си попадение в срещата. Той остана сам срещу българския страж и не пропусна да удвои.

“Жълто-черните” отбелязаха трети гол в 27-ата минута след грешка на Митов, който подаде към съотборник, въпреки че около него имаше противникови футболисти.

Разван Марин направи резултата 4:0 10 минути след началото на второто полувреме, а в 81-ата минута Лука Йович реализира петото попадение за “двуглавите орли”.

Крайният резултат оформи Дерек Кутеса, който се разписа след хубав индивидуален пробив, завършил с прецизен удар в долния ляв ъгъл.

В следващия кръг АЕК приема Шамрок Роувърс, докато Абърдийн гостува на АЕК Ларнака.