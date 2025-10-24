НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Монтана и Арда не се победиха на стадион „Огоста“

          В следващия кръг от Първа лига новаците гостуват на ЦСКА, докато кърджалийци приемат лидера Левски

          0
          9
          Снимка: www.facebook.com/pfcmontana
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Монтана и Арда направиха 1:1 в първа среща от 13-ия кръг на българския шампионат.

          - Реклама -

          Гостите от Кърджали поведоха чрез Ивелин Попов още в 7-та минута. В края на първото полувреме обаче капитанът на Арда Анатолий Господинов си отбеляза нелеп автогол, след като не успя да се справи с едно странично хвърляне.

          В класирането новаците са 10-и с 13 точки, а кърджалийци продължават с трудностите и са точно над монтанчани, със същия актив.

          За двата отбора предстоят ангажименти в турнира за Купата на България. Монтана гостува на Марек, а Арда играе с Фратрия. След това възпитаниците на Анатоли Нанков гостуват на ЦСКА, а Александър Тунчев и компания са домакини на лидера Левски. 

          Монтана и Арда направиха 1:1 в първа среща от 13-ия кръг на българския шампионат.

          - Реклама -

          Гостите от Кърджали поведоха чрез Ивелин Попов още в 7-та минута. В края на първото полувреме обаче капитанът на Арда Анатолий Господинов си отбеляза нелеп автогол, след като не успя да се справи с едно странично хвърляне.

          В класирането новаците са 10-и с 13 точки, а кърджалийци продължават с трудностите и са точно над монтанчани, със същия актив.

          За двата отбора предстоят ангажименти в турнира за Купата на България. Монтана гостува на Марек, а Арда играе с Фратрия. След това възпитаниците на Анатоли Нанков гостуват на ЦСКА, а Александър Тунчев и компания са домакини на лидера Левски. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Зверев стигна полуфиналите във Виена без да играе, а Де Минор се справи с Беретини

          Николай Минчев -
          Александър Зверев достигна полуфиналите на силния тенис турнир във Виена, Австрия. Вторият поставен в схемата намери място в последните четири без игра, след като...
          Футбол

          Хулио Веласкес: Мачът с Добруджа няма да бъде никак лесен, по абсолютно нормален начин отборът приема хвалбите и критиките

          Николай Минчев -
          Треньорът на Левски Хулио Веласкес сподели на днешната си пресконференция, че мачът с Добруджа ще бъде много тежък. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов" в...
          Футбол

          Иван Стоянов: Ще излезем с нужното уважение и респект към Лудогорец, ще се борим да сме колкото може по-високо в таблицата

          Николай Минчев -
          Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов даде пресконференция преди домакинството срещу Лудогорец от 13-ия кръг на българското първенство. Срещата в Бистрица е в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions