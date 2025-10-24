Монтана и Арда не се победиха на стадион „Огоста“

Монтана и Арда направиха 1:1 в първа среща от 13-ия кръг на българския шампионат.

Гостите от Кърджали поведоха чрез Ивелин Попов още в 7-та минута. В края на първото полувреме обаче капитанът на Арда Анатолий Господинов си отбеляза нелеп автогол, след като не успя да се справи с едно странично хвърляне.

В класирането новаците са 10-и с 13 точки, а кърджалийци продължават с трудностите и са точно над монтанчани, със същия актив.

За двата отбора предстоят ангажименти в турнира за Купата на България. Монтана гостува на Марек, а Арда играе с Фратрия. След това възпитаниците на Анатоли Нанков гостуват на ЦСКА, а Александър Тунчев и компания са домакини на лидера Левски.