Москва праща свой пратеник във Вашингтон въпреки новите санкции

Високопоставен руски представител пристигна във Вашингтон за официални разговори само дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи нов пакет от строги санкции срещу Москва. Това съобщиха източници, цитирани от CNN.

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален пратеник на Кремъл, ще проведе срещи с представители на администрацията на Тръмп с цел „продължаване на диалога за двустранните отношения между САЩ и Русия“.

Посещението идва на фона на засилено напрежение между двете страни, породено от продължаващата война в Украйна и отказа на Кремъл да прекрати бойните действия. Само преди дни Тръмп обяви, че е отменил планираната среща на върха с руския президент Владимир Путин.

Кирил Дмитриев е един от най-приближените икономически съветници на Путин и дългогодишен застъпник на идеята за по-тясно икономическо сътрудничество между Москва и Вашингтон. Сред последните му инициативи бе и предложението за изграждане на „тунел Тръмп–Путин“, който да свързва Аляска с руския Далечен изток.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Дмитриев бе включен в санкционния списък на Министерството на финансите на САЩ като „близък сътрудник на Владимир Путин“. Според ведомството той и Руският фонд за преки инвестиции са използвани от Кремъл за набиране на средства в чужбина, включително и на американския пазар.

През април Дмитриев вече бе посетил Вашингтон — първото подобно посещение на руски представител от началото на войната. Тогава той се срещна със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф, а визитата бе възприета като знак за възможно разведряване в отношенията между двете страни.

Според CNN американското правителство е направило временно изключение от действащите санкции, за да може Дмитриев да получи виза и да проведе разговорите си в САЩ.