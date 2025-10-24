МВнР: Русия отново погази международното право и териториалната цялост на наш съюзник

България изразява силна солидарност с Литва, след като Русия отново наруши европейското въздушно пространство — действие, което представлява умишлено погазване на международното право и териториалната цялост на съюзници и партньори, заявиха от Министерството на външните работи.

„Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, за да укрепваме общата ни устойчивост и отбранителни способности", посочват още от МВнР.

Според информация на Ройтерс, два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва за около 18 секунди вечерта на 22 октомври.

Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди нарушението и обяви, че литовското външно министерство ще извика представители на руското посолство, за да внесе официален протест.

От своя страна руското министерство на отбраната твърди, че руските изтребители са изпълнявали полет над Калининградска област и не са навлизали в чуждо въздушно пространство.