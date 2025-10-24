НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          МВнР: Русия отново погази международното право и териториалната цялост на наш съюзник

          0
          119
          Снимка: МВнР
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България изразява силна солидарност с Литва, след като Русия отново наруши европейското въздушно пространство — действие, което представлява умишлено погазване на международното право и териториалната цялост на съюзници и партньори, заявиха от Министерството на външните работи.

          „Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, за да укрепваме общата ни устойчивост и отбранителни способности“, посочват още от МВнР.

          - Реклама -

          Според информация на Ройтерс, два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва за около 18 секунди вечерта на 22 октомври.

          Два руски самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва Два руски самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва

          Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди нарушението и обяви, че литовското външно министерство ще извика представители на руското посолство, за да внесе официален протест.

          От своя страна руското министерство на отбраната твърди, че руските изтребители са изпълнявали полет над Калининградска област и не са навлизали в чуждо въздушно пространство.

          България изразява силна солидарност с Литва, след като Русия отново наруши европейското въздушно пространство — действие, което представлява умишлено погазване на международното право и териториалната цялост на съюзници и партньори, заявиха от Министерството на външните работи.

          „Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, за да укрепваме общата ни устойчивост и отбранителни способности“, посочват още от МВнР.

          - Реклама -

          Според информация на Ройтерс, два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва за около 18 секунди вечерта на 22 октомври.

          Два руски самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва Два руски самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва

          Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди нарушението и обяви, че литовското външно министерство ще извика представители на руското посолство, за да внесе официален протест.

          От своя страна руското министерство на отбраната твърди, че руските изтребители са изпълнявали полет над Калининградска област и не са навлизали в чуждо въздушно пространство.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кабинетът гарантира: Предприети са мерки за сигурността на рафинерията в Бургас

          Никола Павлов -
          Рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност, поради което са предприети допълнителни мерки от службите и МВР, включително осигуряване на капацитет, жива...
          Война

          Зеленски се срещна с крал Чарлз III в Уиндзор

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с краля на Великобритания Чарлз III в замъка Уиндзор, съобщава Sky News. На Зеленски беше отдаден кралски поздрав и...
          Uncategorized

          Патриарх Даниил: Много е страшно да страдаш и да нямаш надежда (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          На днешния ден – 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица „Всех скорбящих радост“ („Радост за всички скърбящи“), в храмовете на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions