На косъм от бой: Напрежение между ДПС-Ново начало и „Възраждане“, спряха заседанието

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала, след като депутати от „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“ се сдърпаха по време на заседанието.

„След като се създават безредици – 15 минути почивка", обяви Киселова от председателското място.

Преди това председателят на парламента наложи наказание „забележка“ на Даниел Проданов от „Възраждане“ за обидни думи към депутатите Делян Добрев от ГЕРБ-СДС и Станислав Анастасов от ДПС-Ново начало, наричайки ги „продажници“.

В момента депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България да става само след решение на Министерския съвет и при положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“.