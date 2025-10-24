Нов геройски мач на Спартак Варна – Ботев Пловдив е на колене след лекция на Коуто

Спартак Варна продължава с добрите си изяви от началото на сезона въпреки финансово тежкото положение на клуба. На Коритото „соколите“ победиха Ботев Пд с 3:2 в среща от 13-ия кръг на Първа лига.

- Реклама -

В герой за варненци се превърна Бернардо Коуто, който вкара два и асистира за един от головете на Спартак. Георг Стояновски изведе домакините напред в резултата в 14-та минута след подаване на Коуто, преди Самуил Цонов да изравни за „канарчетата“ в края на първото полувреме. След почивката Коуто върна аванса на Спартак след асистенция на Стояновски, но Армстронг Око-Флекс отново възстанови паритета. В крайна сметка, Спартак имаше последната дума в мача и този път връщане за Ботев назад нямаше след още един гол на Коуто, този път от дузпа, в 77-та минута.

В подреждането „соколите“, които миналия кръг направиха равенство с шампиона Лудогорец насред Разград, са шести с 16 точки, докато Ботев е на 13-та позиция с 11 пункта.

За двата отбора има мачове за Купата, преди да се завърнат в Първа лига. Спартак гостува на Ямбол, а след това пътува и за визита на Добруджа във вътрешния шампионат, докато Ботев Пд гостува на Спартак Плевен, а след това е дербито с Локомотив на „Лаута“.