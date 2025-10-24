Нов ремонт на магистрала „Тракия“ затруднява движението към София

Шофьорите трябва да се въоръжат с търпение — нов ремонт на магистрала „Тракия“ ще създаде временни затруднения при 63-ия километър в посока София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

- Реклама -

От 8 до 18 часа движението ще бъде ограничено в активната и аварийната ленти, а трафикът ще се осъществява само в изпреварващата. Причината е необходим ремонт на асфалтовата настилка, който по думите на АПИ е наложителен за гарантиране безопасността на движението.

От агенцията призовават шофьорите да спазват правилата и скоростните ограничения, тъй като в района се очаква натоварен трафик.

Ремонтите по „Тракия“ и „Хемус“

♦ Днес следобед се очаква да приключат ремонтите по „Тракия“ между 24-ия и 33-ия километър, които през последните дни предизвикаха дълги задръствания заради движение само в една лента и липсата на алтернативен маршрут.

♦ Същевременно новите дейности при 63-ия км в посока София отново ще ограничат движението в активната и аварийната лента от 8 до 18 часа, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

♦ По магистрала „Хемус“, в участъка между село Яна и входа на София, ще се въведе реверсивно движение. Всеки петък до края на октомври от 16:00 до 20:00 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна, докато трафикът за София ще бъде пренасочван от пътен възел „Яна“ през Горни и Долни Богров.

„Най-невралгичните точки остават двете магистрали ‘Тракия’ и ‘Хемус’. Добрата новина е, че днес се очаква ремонтите по ‘Тракия’, които създадоха най-големи главоболия, да приключат. Осигурени са над 700 полицейски екипа“, посочи гл. инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ към ГДНП.

От АПИ отново подчертават, че ремонтните дейности са планирани с цел повишаване безопасността, и призовават водачите да шофират внимателно и дисциплинирано.