      петък, 24.10.25
          Нов ремонт на магистрала „Тракия“ затруднява движението към София

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Шофьорите трябва да се въоръжат с търпение — нов ремонт на магистрала „Тракия“ ще създаде временни затруднения при 63-ия километър в посока София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          От 8 до 18 часа движението ще бъде ограничено в активната и аварийната ленти, а трафикът ще се осъществява само в изпреварващата. Причината е необходим ремонт на асфалтовата настилка, който по думите на АПИ е наложителен за гарантиране безопасността на движението.

          От агенцията призовават шофьорите да спазват правилата и скоростните ограничения, тъй като в района се очаква натоварен трафик.

          Ремонтите по „Тракия“ и „Хемус“

          Днес следобед се очаква да приключат ремонтите по „Тракия“ между 24-ия и 33-ия километър, които през последните дни предизвикаха дълги задръствания заради движение само в една лента и липсата на алтернативен маршрут.

          Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“ край Пазарджик на 21 октомври Ремонт ограничава движението по АМ „Тракия“ край Пазарджик на 21 октомври

          ♦ Същевременно новите дейности при 63-ия км в посока София отново ще ограничат движението в активната и аварийната лента от 8 до 18 часа, като трафикът ще преминава по изпреварващата.

          ♦ По магистрала „Хемус“, в участъка между село Яна и входа на София, ще се въведе реверсивно движение. Всеки петък до края на октомври от 16:00 до 20:00 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна, докато трафикът за София ще бъде пренасочван от пътен възел „Яна“ през Горни и Долни Богров.

          „Най-невралгичните точки остават двете магистрали ‘Тракия’ и ‘Хемус’. Добрата новина е, че днес се очаква ремонтите по ‘Тракия’, които създадоха най-големи главоболия, да приключат. Осигурени са над 700 полицейски екипа“, посочи гл. инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ към ГДНП.

          От АПИ отново подчертават, че ремонтните дейности са планирани с цел повишаване безопасността, и призовават водачите да шофират внимателно и дисциплинирано.

          Инциденти

          Близки на загиналия Мартин Димитров: това не беше инцидент, а убийство след незаконна гонка

          Дамяна Караджова -
          Мартин Димитров загина при тежка катастрофа в нощта на 17-и срещу 18-и октомври край село Антон.
          Правосъдие

          Двама полицаи от Казанлък пред съда за убийството на 47-годишен мъж

          Пламена Ганева -
          В Окръжния съд на Стара Загора започна разглеждането по същество на делото срещу двама полицейски служители от Казанлък, обвинени в умишлено убийство на 47-годишния...
          Култура

          Скръбна вест: Почина обичан актьор, играл с Невена Коканова, Катя Паскалева и Стефан Данаилов

          Никола Павлов -
          На 80-годишна възраст ни напусна актьорът Илия Георгиев Илиев, родом от Горна Оряховица, роден на 4 декември 1944 г. Основното си образование той получава в...

