      петък, 24.10.25
          Новият министър-председател на Япония: Ще се срещна с Тръмп

          Санае Такаичи
          Санае Такаичи
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи заяви, че възнамерява да изведе отношенията между Токио и Вашингтон „на нови висоти“, съобщи Франс прес.

          В първата си реч пред парламента, посветена на общата политика на кабинета, 64-годишната Такаичи – първата жена, заемаща поста премиер в Япония – подчерта, че японско-американският съюз е крайъгълният камък на външната политика и националната сигурност на страната.

          Тръмп ще говори за прекратяване на войната в Украйна със Си Дзинпин Тръмп ще говори за прекратяване на войната в Украйна със Си Дзинпин

          „Ще се срещна с президента Тръмп по време на неговото посещение в Япония, което започва в понеделник“,

          обяви тя.

          Такаичи, смятана за близка до покойния премиер Шиндзо Абе, който поддържаше добри отношения с Доналд Тръмп по време на първия му мандат, заяви още, че страната ѝ се нуждае от имигранти, предвид недостига на работна ръка.

          Тръмп: Си Цзинпин може да повлияе на Путин за Украйна Тръмп: Си Цзинпин може да повлияе на Путин за Украйна

          В дипломатически план тя подчерта, че Япония се стреми към „конструктивни и стабилни“ отношения с Китай, въпреки че военната активност на Пекин, Северна Корея и Русия остава повод за сериозно безпокойство.

          „Китай е ключов съсед на Япония и диалогът с него е необходим“,

          заяви Такаичи, очертавайки балансиран подход между сигурността и дипломацията в региона.

