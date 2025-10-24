Новият министър-председател на Япония: Ще се срещна с Тръмп

Новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи заяви, че възнамерява да изведе отношенията между Токио и Вашингтон „на нови висоти“, съобщи Франс прес.
В първата си реч пред парламента, посветена на общата политика на кабинета, 64-годишната Такаичи – първата жена, заемаща поста премиер в Япония– подчерта, че японско-американският съюз е крайъгълният камък на външната политика и националната сигурност на страната.
Такаичи, смятана за близка до покойния премиер Шиндзо Абе, който поддържаше добри отношения с Доналд Тръмп по време на първия му мандат, заяви още, че страната ѝ се нуждае от имигранти, предвид недостига на работна ръка.
В дипломатически план тя подчерта, че Япония се стреми към „конструктивни и стабилни“ отношения с Китай, въпреки че военната активност на Пекин, Северна Корея и Русия остава повод за сериозно безпокойство.
