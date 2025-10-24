NYT: САЩ и Китай са на крачка от война

САЩ и Китай скоро биха могли да бъдат въвлечени в директен бой, освен ако спешно не установят адекватни канали за комуникация между своите военни. Това мнение беше изразено в The New York Times (NYT) от Ерик Розенбах, помощник-министър на отбраната по национална и глобална сигурност (2014-2015), и Крис Лий, сътрудник в Центъра за наука и международни отношения „Белфер“ в Училището по управление „Джон Ф. Кенеди“ към Харвардския университет.

Експертите на NYT основават заключенията си на анализ на скорошни инциденти между американците и техните съюзници и китайските военни близо до Тайван, както във въздуха, така и в морето. По-конкретно, те цитират инциденти с опасни срещи и прехващания на бойни самолети от двете страни, „чиито брой се е увеличил рязко и изглежда безкраен“.

„Рискът един от тези инциденти да ескалира в истински конфликт е по-висок от всякога“, се казва в статията. „За разлика от ерата на противопоставянето между САЩ и Съветския съюз, сега на практика няма надеждна система за комуникация в реално време между американските и китайските военни, която би могла да предотврати непреднамерена криза“.

Авторите припомниха, че през 2001 г. разузнавателен самолет на ВМС на САЩ и китайски изтребител се сблъскаха. Китайският пилот загина, а американският екипаж беше заловен след аварийно кацане на остров Хайнан. Кризата между двете страни беше разрешена само 10 дни по-късно. „Но няма сигурност, че нещо подобно може да се случи отново днес. Китай стана по-настоятелен и военно по-могъщ, отколкото беше през 2001 г., а напрежението със Съединените щати е по-експлозивно, допълнително изострено от националистическия натиск от двете страни“, смятат експертите.

„Има умерено ниво на военен контакт между Китай и Съединените щати, но това не е довело до създаването на стабилни системи за сигурност като Съветския съюз“, твърдят Розенбах и Лий. В тази връзка те подчертават, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да се съсредоточи върху този въпрос, а не върху търговията, по време на планираната си среща с китайския президент Си Дзинпин на 30 октомври на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея. „Като работи за създаването на основа за стабилни системи за управление на кризи с Китай, Тръмп би могъл да влезе в историята като президентът, който извади двете сили от ръба на Трета световна война“, смятат авторите на статията.