Огнен изгрев и дъга изумиха софиянци

Ранните часове над София тази сутрин предложиха спираща дъха гледка, която много жители на столицата ще запомнят дълго. На фона на огнен изгрев, ситният сутрешен дъжд създаде живоцветна дъга, която озари небето над града и предизвика истински възторг в социалните мрежи.

„Такова небе не се вижда всеки ден – едновременно дъжд и пламтящо слънце!", споделят свидетели на феномена.

Живописната комбинация между светлина и вода превърна обичайното утро в естествено светлинно шоу, наблюдавано от различни квартали на столицата.

Според народните вярвания, когато небето поруменее от огнени краски при изгрев или залез, това предвещава силен вятър или бурно време. Прогнозата за деня потвърждава именно това – опасно силни пориви на вятъра се очакват в почти цяла България.