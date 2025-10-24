Опит за отравяне на президента на Еквадор

Еквадорският президент Даниел Нобоа съобщи, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони и конфитюр, които е получил по време на публично събитие. Според него продуктите съдържали „три химически вещества“ във висока концентрация, предаде Франс прес.

Това е вторият сигнал за покушение срещу Нобоа, подаден от правителството в последните седмици, на фона на продължаващите протести на коренното население срещу политиката му.

„Подадохме сигнал, представихме доказателствата – концентрацията на три химически вещества в бонбоните. Наличието им във високи нива не може да бъде случайно“, заяви президентът в интервю за CNN.

Сигналът за инцидента е бил официално внесен в прокуратурата от военната служба, която отговаря за сигурността на държавния глава.

Това не е първият случай, в който се съобщава за опит за посегателство срещу Нобоа. В началото на месеца правителството обяви, че автомобилът му е бил обстрелван, като нападението е било приписано на представители на местните общности.

От средата на септември администрацията на Нобоа е изправена пред масови демонстрации и блокади на пътища в няколко провинции. Протестите са организирани от Конфедерацията на коренните народи на Еквадор (CONAIE), която се противопоставя на премахването на субсидиите за дизелово гориво.

На 16 ноември в страната предстои референдум, чрез който президентът се надява да прокара конституционни промени, насочени към засилване на борбата с наркотрафика.