Орбан: Среща САЩ-Русия ще има, в Европа със сигурност го знаят

Срещата на върха между Русия и САЩ в Унгария все още е на дневен ред и определено ще се проведе; Европа знае това, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Тук в Европа знаят със сигурност, че срещата на върха за мир все още е на дневен ред. Тя няма да се проведе след седмица; датата е несигурна, но няма съмнение, че ще се случи. Е, всички знаят, че руснаците ще постигнат споразумение с американците“, заяви Орбан по радио Kossuth.