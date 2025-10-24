Орбан: Унгария няма да се откаже от руския петрол въпреки санкциите

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че правителството му работи върху начини да заобиколи санкциите на САЩ срещу руските енергийни компании, предаде АФП.

На 22 октомври Вашингтон наложи санкции на „Роснефт“ и „Лукойл“ – първите след завръщането на текущия президент на Америка Доналд Тръмп на власт.

„Всеки, който иска намаляване на цените на комуналните услуги, трябва да защити правото на Унгария да купува петрол и газ от Русия на същата или по-ниска цена“, заяви Орбан в седмичното си радиоинтервю.

Премиерът подчерта, че битката за енергийна независимост продължава, въпреки американските и европейските санкции.

„Има санкции срещу руски петролни компании, но ние работим върху решения, които да ни позволят да ги заобиколим“, допълни той.



Унгария остава силно зависима от руския петрол и вече е извоювала изключение от европейското ембарго за доставките по тръбопровод. Според Орбан, енергийната сигурност на страната стои над политическите натиски, идващи както от Брюксел, така и от Вашингтон.