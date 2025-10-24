НА ЖИВО
      петък, 24.10.25
          Остава в сила водният режим в Плевен

          Вода, чешма
          Снимка БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          След проведеното днес поредно заседание на Кризисния щаб стана ясно, че водният режим в Плевен няма да бъде отменен, предаде БНР.

          От ВиК обявиха, че всеки ден ще публикуват на своята интернет страница данни за количествата питейна вода, които постъпват от всички водоизточници в региона.

          Въпреки проведените обсъждания, ограничителният режим остава в сила, тъй като водните нива все още не са се възстановили напълно. Това поясни областният управител Мартин Мачев:

          Водата се завърна в Плевен Водата се завърна в Плевен

          „От валежите и реките не са се доутаили и затова изчакваме. Към момента режимът не е отменен. Постъпващите водни количества са достатъчни. Кога ще бъде отменен – предстои да се обсъди. Нямаме опасения за качеството на водата.“

          Според Мачев, Регионалната здравна инспекция продължава да извършва ежеседмични анализи на водата, като резултатите показват, че тя е годна за питейно-битови нужди.

          От община Плевен съобщават, че вече е сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектите в квартал „Дружба“.

          Румен Петков: Правителството се справи много добре с водната криза Румен Петков: Правителството се справи много добре с водната криза

          Планира се нов сондаж в село Кашин, а сондажът в Къртожабене вече е завършен. ВиК дружеството продължава да отстранява ежедневно над 10 аварии, като водоподаването постепенно се нормализира.

          „Падналите валежи през последните две седмици не ни успокояват – работата продължава“,

          допълни областният управител.

