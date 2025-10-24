Остава в сила водният режим в Плевен

След проведеното днес поредно заседание на Кризисния щаб стана ясно, че водният режим в Плевен няма да бъде отменен, предаде БНР.
- Реклама -
От ВиК обявиха, че всеки ден ще публикуват на своята интернет страница данни за количествата питейна вода, които постъпват от всички водоизточници в региона.
Въпреки проведените обсъждания, ограничителният режим остава в сила, тъй като водните нива все още не са се възстановили напълно. Това поясни областният управител Мартин Мачев:
Според Мачев, Регионалната здравна инспекция продължава да извършва ежеседмични анализи на водата, като резултатите показват, че тя е годна за питейно-битови нужди.
От община Плевен съобщават, че вече е сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектите в квартал „Дружба“.
Планира се нов сондаж в село Кашин, а сондажът в Къртожабене вече е завършен. ВиК дружеството продължава да отстранява ежедневно над 10 аварии, като водоподаването постепенно се нормализира.
След проведеното днес поредно заседание на Кризисния щаб стана ясно, че водният режим в Плевен няма да бъде отменен, предаде БНР.
- Реклама -
От ВиК обявиха, че всеки ден ще публикуват на своята интернет страница данни за количествата питейна вода, които постъпват от всички водоизточници в региона.
Въпреки проведените обсъждания, ограничителният режим остава в сила, тъй като водните нива все още не са се възстановили напълно. Това поясни областният управител Мартин Мачев:
Според Мачев, Регионалната здравна инспекция продължава да извършва ежеседмични анализи на водата, като резултатите показват, че тя е годна за питейно-битови нужди.
От община Плевен съобщават, че вече е сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектите в квартал „Дружба“.
Планира се нов сондаж в село Кашин, а сондажът в Къртожабене вече е завършен. ВиК дружеството продължава да отстранява ежедневно над 10 аварии, като водоподаването постепенно се нормализира.