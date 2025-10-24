Остава в сила водният режим в Плевен

След проведеното днес поредно заседание на Кризисния щаб стана ясно, че водният режим в Плевен няма да бъде отменен, предаде БНР.

От ВиК обявиха, че всеки ден ще публикуват на своята интернет страница данни за количествата питейна вода, които постъпват от всички водоизточници в региона.

Въпреки проведените обсъждания, ограничителният режим остава в сила, тъй като водните нива все още не са се възстановили напълно. Това поясни областният управител Мартин Мачев:

„От валежите и реките не са се доутаили и затова изчакваме. Към момента режимът не е отменен. Постъпващите водни количества са достатъчни. Кога ще бъде отменен – предстои да се обсъди. Нямаме опасения за качеството на водата.“

Според Мачев, Регионалната здравна инспекция продължава да извършва ежеседмични анализи на водата, като резултатите показват, че тя е годна за питейно-битови нужди.

От община Плевен съобщават, че вече е сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектите в квартал „Дружба“.

Планира се нов сондаж в село Кашин, а сондажът в Къртожабене вече е завършен. ВиК дружеството продължава да отстранява ежедневно над 10 аварии, като водоподаването постепенно се нормализира.