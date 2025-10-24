НА ЖИВО
          Парична гаранция освободи мъж и жена, обвинени за измама с ремонтни дейности

          Десислава Димитрова
          Районният съд в Пловдив отхвърли искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – спрямо Милена Ангелова и Басри Али. Вместо това съдът постанови парична гаранция70 000 лева за Али и 10 000 лева за Ангелова.

          Двамата са обвинени в квалифицирана измама, извършвана в съучастие и при продължавано престъпление. Според данните на прокуратурата, за период от около три години те са измамили над 11 души, като щетите възлизат на около 640 000 лева. Деянията са били извършени на територията на Пловдив, София и Пазарджик.

          По обвинението, престъпната схема е включвала сключване на договори за строително-монтажни работи и заеми, при които Басри Али обещавал изпълнение на ангажименти, без реално да има намерение да ги осъществи.

          Ролята на Милена Ангелова, на 35 години, според разследващите, била изготвяне на договорите и съпътстващата строителна документация. И двамата нямат предишни присъди.

          „Не смятам да се крия. Винаги съм се явявал пред полицията, когато съм бил призоваван. Имам нужда от време да работя, за да се измъкна от това положение,“

          каза пред съда Басри Али.
          Съдът прецени, че няма достатъчно основания да се приеме, че обвиняемите са действали единствено с цел измама, както и че не съществува риск да се укрият или да извършат ново престъпление. Поради това беше определена по-лека мярка за неотклонение.

          Магистратите отбелязаха, че вече са извършени множество претърсвания и изземвания, при които са намерени вещи, свързани с делото. При проверка на строителните обекти е било установено, че някои са частично завършени, а Али е наемал работници временно, след което прекратявал договорите им.

          Прокурор Димитър Костов заяви пред журналисти, че ще протестира решението на съда.

