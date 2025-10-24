Парламентът одобри на второ четене промените в Закона за инвестициите, свързани с продажбата на „Лукойл“

Със 119 гласа „за“ депутатите приеха на второ четене поправките в Закона за насърчаване на инвестициите, касаещи продажбата на активите на „Лукойл“ в България.

Предложението за включване на точката в дневния ред направи председателят на Народното събрание Наталия Киселова още в началото на пленарното заседание.

Киселова аргументира спешността на разглеждането с нуждата от повишаване на националната сигурност и гарантиране на непрекъснатата работа на стратегическа за страната инфраструктура.

„Става дума за инфраструктура, от която зависи енергийната и икономическата стабилност на България. Затова реагираме своевременно“, обясни Киселова.

На първо четене в началото на октомври, парламентът вече беше одобрил идеята продажбата на активи на руската нефтена компания „Лукойл“ в България да се извършва само след решение на Министерския съвет и положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Промените, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“, бяха подкрепени с 114 гласа „за“, 83 „против“ и 2 „въздържал се“.

Законопроектът задължава ДАНС да извършва предварително проучване и писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с:

дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД , „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД , „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД ;

, , и ; активи на свързани юридически лица, регистрирани в България или в трети държави, свързани с „Лукойл“ ОАО – Русия ;

; недвижими имоти и съоръжения, използвани за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Промените имат за цел да предотвратят рискове за националната сигурност и енергийната независимост на страната, като дадат възможност държавата да упражни контрол върху потенциални сделки, засягащи стратегическа инфраструктура.