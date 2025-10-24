НА ЖИВО
      петък, 24.10.25
          Политика

          Парламентът одобри на второ четене промените в Закона за инвестициите, свързани с продажбата на „Лукойл“

          Снимка: БГНЕС
          Със 119 гласа „за“ депутатите приеха на второ четене поправките в Закона за насърчаване на инвестициите, касаещи продажбата на активите на „Лукойл“ в България.
          Предложението за включване на точката в дневния ред направи председателят на Народното събрание Наталия Киселова още в началото на пленарното заседание.

          Киселова аргументира спешността на разглеждането с нуждата от повишаване на националната сигурност и гарантиране на непрекъснатата работа на стратегическа за страната инфраструктура.

          „Става дума за инфраструктура, от която зависи енергийната и икономическата стабилност на България. Затова реагираме своевременно“, обясни Киселова.

          На първо четене в началото на октомври, парламентът вече беше одобрил идеята продажбата на активи на руската нефтена компания „Лукойл“ в България да се извършва само след решение на Министерския съвет и положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

          Тръмп удари Москва: САЩ санкционираха „Роснефт“ и „Лукойл“, срещата с Путин – отменена Тръмп удари Москва: САЩ санкционираха „Роснефт“ и „Лукойл“, срещата с Путин – отменена

          Промените, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“, бяха подкрепени с 114 гласа „за“, 83 „против“ и 2 „въздържал се“.

          Законопроектът задължава ДАНС да извършва предварително проучване и писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с:

          • дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД;
          • активи на свързани юридически лица, регистрирани в България или в трети държави, свързани с „Лукойл“ ОАО – Русия;
          • недвижими имоти и съоръжения, използвани за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

          Промените имат за цел да предотвратят рискове за националната сигурност и енергийната независимост на страната, като дадат възможност държавата да упражни контрол върху потенциални сделки, засягащи стратегическа инфраструктура.

          

          Украинска доброволка: Фронтът се пука по шевовете, заплашени са Днепър, Запорожие, Харков и Суми

          Иван Христов -
          Фронтът „се пука по шевовете“ и има заплаха от загуба на Днепър, Запорожие, Харков и Суми, казва украинската доброволка Мария Берлинская. „Фронтът напредва бързо, пука...
          Политика

          Белгия спря заема за Украйна от замразените руски активи

          Георги Петров -
          Белгия блокира предложението на ЕС за отпускане на заем на Украйна, финансиран чрез замразените руски активи. Решението бе взето на срещата на върха на...
          Крими

          Георги Георгиев: Посегателството върху прокурор е удар срещу цялата система

          Дамяна Караджова -
          Министърът на правосъдието Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия заместник-градски прокурор на София Иво Илиев

