Първите нови руски КАБ достигнаха Одеса, градът е под „колосална опасност“ от значителни разрушения

Според Олег Кипер, началник на Специалните сили за противовъздушна отбрана в Одеса, руснаците са изстреляли управляеми бомби (КАБ) по инфраструктура в региона. Кипер подчерта новата, сериозна заплаха за Одеска област, отбелязвайки „колосална опасност“ от значителни разрушения, предава УНН.

„Врагът използва управляеми бомби срещу мирна Одеска област за първи път! По време на днешния въздушен удар руската армия за първи път използва управляеми бомби срещу гражданска инфраструктура в нашия регион“, заяви той.

Кипер подчерта, че използването на управляеми бомби срещу гражданска инфраструктура в Одеска област е нова и сериозна заплаха.

„Подобни удари представляват колосална опасност за хората и могат да причинят значителни разрушения. Моля всички! Не пренебрегвайте сирените за въздушна тревога. Вашият живот е най-ценното нещо. И вярвайте в украинските въоръжени сили!“ – подчерта Кипер.