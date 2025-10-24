НА ЖИВО
          ПЪРВО В „ЕВРОКОМ": Машината за метрото в София удави една от новите станции

          Снимка: БГНЕС
          Инцидент по време на строежа на новите метростанции в София. По непотвърдена информация, с която разполага „Евроком“, тунелопробивната машина е засегнала подпочвена река, в резултат на което станцията, която ще бъде четвърта поред в новата линия „Тракия“ и ще носи името „Шипченски проход“, се е напълнила с вода.

          Освен това, „къртицата“ е повредена. Не е ясно как случаят ще удължи строежа на новата отсечка.

          Припомняме, че вчера в непосредствена близост, по сградата на 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“ се появиха пукнатини, които също са свързани със строежа на новите станции.

          Очаквайте подробности!

          Пукнатини в сградата на 93-то СУ в „Гео Милев“ Пукнатини в сградата на 93-то СУ в „Гео Милев“

