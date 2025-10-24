Патриарх Даниил: Много е страшно да страдаш и да нямаш надежда (ВИДЕО)

На днешния ден – 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица „Всех скорбящих радост“ („Радост за всички скърбящи“), в храмовете на Българската православна църква се отслужва молебен за децата с увреждания.
По този повод българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия в столичния храм „Покров Богородичен“, след която отслужи и молебен за страдащите деца и техните семейства.
От 2018 г., по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, на тази дата ежегодно се отслужва молебен за децата с увреждания и техните семейства.
В словото си патриархът напомни, че страданието има духовен смисъл и води към спасение:
Той сподели, че често раждането на дете с увреждане променя и обединява цялото семейство:
Патриарх Даниил отправи и предупреждение за духовната криза на съвременния свят, в който липсва разбиране за смисъла на страданието:
В заключение патриархът се помоли:
