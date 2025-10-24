НА ЖИВО
          Патриарх Даниил: Много е страшно да страдаш и да нямаш надежда (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На днешния ден – 24 октомври, когато Православната църква чества празника на Пресвета Богородица „Всех скорбящих радост“ („Радост за всички скърбящи“), в храмовете на Българската православна църква се отслужва молебен за децата с увреждания.

          По този повод българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия в столичния храм „Покров Богородичен“, след която отслужи и молебен за страдащите деца и техните семейства.

          „Ще се помолим Божията майка да покрие със своя покров всички страдащи деца и за търпение на родителите, за да могат по-леко и с утеха да полагат грижи за своите деца“, каза патриарх Даниил.

          От 2018 г., по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, на тази дата ежегодно се отслужва молебен за децата с увреждания и техните семейства.

          В словото си патриархът напомни, че страданието има духовен смисъл и води към спасение:

          „Като православни християни знаем, че страданията и скърбите в живота са с определена цел – Господ възлага бреме и спасява. Причина за страданието са греховете, а най-голямото страдание е отделеността от Бога. Отдалеността от Бога е духовна смърт, а пътят към преодоляване на страданието е възвръщането към Него.“

          Той сподели, че често раждането на дете с увреждане променя и обединява цялото семейство:

          „Свидетел съм как се преобразява семейството, когато родителите приемат този кръст с упование на Бога и започнат да се грижат с търпение и любов. Семейството се преобразява.“

          Патриарх Даниил отправи и предупреждение за духовната криза на съвременния свят, в който липсва разбиране за смисъла на страданието:

          „Много е страшно за онези, които страдат и нямат надежда. На Запад легализират евтаназията, защото не виждат смисъл на страданието и го наричат достойна смърт. Но ние, като православни християни, осмисляме страданието като път към Бога – към очистване на сърцето и спасението.“

          В заключение патриархът се помоли:

          „Молим се на Божията майка и на Господ да ни закрилят и помагат, особено на децата, които невинно страдат. Да бъдат с тях.“

