Пи Диди под заплаха: Затворник опита да го убие с нож

Рапърът Пи Диди едва не загубил живота си, след като друг затворник опитал да го убие, притискайки нож в гърлото му. Това съобщи пред британския таблоид Daily Mail негов близък приятел – Чарлучи Фини.

„Той се е събудил с нож, опрян в гърлото му. Не знам дали е успял да го отблъсне или надзирателите са влезли навреме“, разказва Фини. - Реклама -

Инцидентът се е случил в затвора в Ню Йорк, където 55-годишният рапър излежава присъда за трафик на жени с цел проституция. Според приятеля му нападението вероятно е било „предупреждение“, а не реален опит за убийство.

Адвокатите на Пи Диди нееднократно са изразявали притеснения относно безопасността му по време на процеса. Рапърът е в затвора повече от година, докато продължават разпитите на свидетели срещу него. Защитата настоява той да бъде преместен в затвор в Ню Джърси, но засега съдът не е взел решение по искането.