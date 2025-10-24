НА ЖИВО
          Пи Диди под заплаха: Затворник опита да го убие с нож

          Рапърът Пи Диди едва не загубил живота си, след като друг затворник опитал да го убие, притискайки нож в гърлото му. Това съобщи пред британския таблоид Daily Mail негов близък приятел – Чарлучи Фини.

          „Той се е събудил с нож, опрян в гърлото му. Не знам дали е успял да го отблъсне или надзирателите са влезли навреме“, разказва Фини.

          Инцидентът се е случил в затвора в Ню Йорк, където 55-годишният рапър излежава присъда за трафик на жени с цел проституция. Според приятеля му нападението вероятно е било „предупреждение“, а не реален опит за убийство.

          Адвокатите на Пи Диди нееднократно са изразявали притеснения относно безопасността му по време на процеса. Рапърът е в затвора повече от година, докато продължават разпитите на свидетели срещу него. Защитата настоява той да бъде преместен в затвор в Ню Джърси, но засега съдът не е взел решение по искането.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Главният преговарящ на Путин внезапно пристигна в САЩ

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален пратеник на руския президент Владимир Путин, неочаквано пристигна в САЩ за официални...
          Крими

          Мъж потроши с прът автомобил в пазарджишкото село Динката

          Дамяна Караджова -
          Полицията задържа 42-годишен мъж за вандалска проява в село Динката, област Пазарджик.
          Крими

          Арестуваха хърватин за сексуално насилие над деца и разпространение на порнографски материали

          Дамяна Караджова -
          Властите в Хърватия задържаха 29-годишен мъж, заподозрян в сексуално насилие над деца и разпространение на материали със сексуално съдържание

