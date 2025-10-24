Покер измама достойна за холивудски сюжет: Известни личности загубиха милиони

Известни личности, професионални спортисти и богати комарджии станаха жертва на сложна покер измама, организирана от италианските престъпни фамилии Бонано, Гамбино, Лучезе и Геновезе, съобщава Би Би Си.

По време на игри на Texas Hold ’Em, жертвите – наричани „риби“ – били манипулирани чрез скрити камери, рентгенови маси, маркирани карти и специални очила или контактни лещи, позволяващи на измамниците да знаят картите им. Федералното разследване доведе до над 30 ареста, включително на тренъора на „Портланд Трейл Блейзърс“ Чонси Билъпс и бившия играч от НБА Деймън Джоунс.

По данни на прокурорите, жертвите са измамени с поне 7 милиона долара, а един от участниците е загубил около 1,8 милиона долара. Част от средствата са били изпрани чрез криптовалута и фиктивни компании и е използвана за финансиране на престъпните дейности на мафията.

Според ФБР, схемата била „потресаваща“ и наподобява сцена от холивудски филм, като използвала бивши спортисти за привличане на богати играчи и сложна система за предаване на информация между съучастниците.

Билъпс и Джоунс са арестувани и отстранени от длъжностите си, а НБА и полицията сътрудничат на разследването.