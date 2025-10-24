НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Полетни тренировки над Черно море

          0
          1
          Снимка: Министерство на отбраната
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Военни летци от 24-та авиационна база извършиха полетни тренировки над Черно море в периода от 20 до 22 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.

          - Реклама -

          За целите на подготовката авиационната техника и личният състав бяха пребазирани от летище Крумово на летище Безмер, откъдето се осъществиха полетите в акваторията източно от Бургаския и Созополския залив.

          Защо и Черно море започна да свети? Защо и Черно море започна да свети?

          По време на учението бяха използвани временни площадки в района на летището с отпаднала необходимост в Равнец и във Военноморска база Атия.

          В полетите участваха вертолети AS Cougar, Ми-24 и Ми-17, а дейностите се проведоха в тясно взаимодействие с Военноморските сили на България.

          Над 40 компании желаят да построят нов терминал на летището в София Над 40 компании желаят да построят нов терминал на летището в София

          Екипажите изпълниха задачи, свързани с пилотиране, вертолетоводене и аварийно-спасителни действия над водна повърхност, като основната цел беше възстановяване и повишаване на подготовката за полети над море.

          Военни летци от 24-та авиационна база извършиха полетни тренировки над Черно море в периода от 20 до 22 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.

          - Реклама -

          За целите на подготовката авиационната техника и личният състав бяха пребазирани от летище Крумово на летище Безмер, откъдето се осъществиха полетите в акваторията източно от Бургаския и Созополския залив.

          Защо и Черно море започна да свети? Защо и Черно море започна да свети?

          По време на учението бяха използвани временни площадки в района на летището с отпаднала необходимост в Равнец и във Военноморска база Атия.

          В полетите участваха вертолети AS Cougar, Ми-24 и Ми-17, а дейностите се проведоха в тясно взаимодействие с Военноморските сили на България.

          Над 40 компании желаят да построят нов терминал на летището в София Над 40 компании желаят да построят нов терминал на летището в София

          Екипажите изпълниха задачи, свързани с пилотиране, вертолетоводене и аварийно-спасителни действия над водна повърхност, като основната цел беше възстановяване и повишаване на подготовката за полети над море.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Руснаците превзеха Дроновка, селище с важно значение за отбраната на Северск

          Иван Христов -
          Министерството на отбраната на Русия обяви превземането на Дроновка в Донецка област. Селото е от решаващо значение за отбраната на Северск, тъй като се намира...
          Крими

          Прокуратурата поиска 20 години затвор за „валиумния изнасилвач“

          Дамяна Караджова -
          Софийската градска прокуратура протестира присъдата по делото срещу нидерландския гражданин Йохан Стелингверф, известен като „валиумния изнасилвач“.
          Политика

          „Да, България“ алармира САЩ за нарушения на Пеевски

          Георги Петров -
          Партията „Да, България“ е подала сигнал до службата OFAC към Министерството на финансите на САЩ, която отговаря за прилагането на международните санкционни режими. Сигналът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions