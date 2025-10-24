Военни летци от 24-та авиационна база извършиха полетни тренировки над Черно море в периода от 20 до 22 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.

- Реклама -

За целите на подготовката авиационната техника и личният състав бяха пребазирани от летище Крумово на летище Безмер, откъдето се осъществиха полетите в акваторията източно от Бургаския и Созополския залив.

По време на учението бяха използвани временни площадки в района на летището с отпаднала необходимост в Равнец и във Военноморска база Атия.

В полетите участваха вертолети AS Cougar, Ми-24 и Ми-17, а дейностите се проведоха в тясно взаимодействие с Военноморските сили на България.

Екипажите изпълниха задачи, свързани с пилотиране, вертолетоводене и аварийно-спасителни действия над водна повърхност, като основната цел беше възстановяване и повишаване на подготовката за полети над море.