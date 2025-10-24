НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Постоянен арест за шофьора, причинил фаталната катастрофа край Златица

          Снимка: БГНЕС
          Софийският окръжен съд постанови постоянен арест за Матей К., обвинен за тежката катастрофа между Златица и Челопеч на 18 октомври, при която загина 23-годишно момче.

          Съдебно-химическата експертиза показва, че обвиняемият е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила. Искането за постоянно задържане беше внесено от прокуратурата веднага след инцидента. Адвокатът на Матей К. не се противопостави на мярката, но отбеляза, че по делото предстои изясняване на фактите.

          Съдът подчерта, че разследването е на ранен етап и предстои да се изяснят ключови въпроси, включително дали двете коли – тази на Матей К. и другата, управлявана от В. П., са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът и каква е била скоростта при удара. Освен това бе посочено, че обвиняемият има над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава риск за останалите участници в движението.

          Матей К. е изразил съгласие да бъде оставен за постоянно в ареста. В случай на обжалване, делото ще се гледа пред Апелативен съд – София.

