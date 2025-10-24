НА ЖИВО
          ПП: Държавата да плаща осигуровките при майчинство

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание проект за промени в Закона за здравното осигуряване, с който предлага държавата да поеме плащането на здравните осигуровки на жените по време на двете години майчинство.

          В момента това задължение е на работодателите, което според партията натоварва най-вече микро, малките и средните предприятия. От формацията посочват, че такава тежест често води до дискриминация при наемане на млади жени, тъй като работодателите избягват риска от бъдещо майчинство.

          С предложените промени се цели облекчаване на бизнеса и създаване на по-сигурна среда за младите семейства. Очакваният ефект е работодателите да използват освободените средства за повишаване на заплатите и разкриване на нови работни места.

          Финансовото въздействие върху бюджета се изчислява на около 17 млн. лв. годишно, като от ПП уточняват, че сумата може да бъде компенсирана чрез по-висока заетост и увеличени приходи от данъци и осигуровки.

          От партията подчертават, че това е икономически обоснован и социално справедлив законопроект, който представлява инвестиция в хората, бизнеса и бъдещето на България.

