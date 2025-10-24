ПП събра подписите за свикване на извънредно заседание на парламента за заплатите на младите медици

По инициатива на „Продължаваме Промяната“ (ПП) всички опозиционни парламентарни групи внесоха необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник следващата седмица. На него депутатите трябва да обсъдят законопроектите за възнагражденията на лекарите и медицинските сестри, съобщиха от пресцентъра на формацията. Събрани са 57 подписа при нужни 48.

От партията подчертават, че управляващата коалиция тази седмица е отхвърлила в Комисията по здравеопазване всички предложения за промени в заплатите на медиците – включително и собствените си. Вместо това, управляващите са обещали, че с бюджетните закони ще бъдат осигурени средства за основни възнаграждения от 150% от средната работна заплата за лекарите и 125% за медицинските сестри и акушерки.

„Повече от пет месеца протестиращите медицински специалисти са лъгани от управляващите, че ще има решение на проблемите“, се посочва в позицията на ПП.

От формацията обръщат внимание и на писмено становище на Министерството на финансите до председателя на здравната комисия Костадин Ангелов, според което в проектобюджета за 2026 г. не са предвидени средства за увеличението на заплатите.

В документа се уточнява още, че предложенията в бюджета трябва да са в съответствие с действащата нормативна уредба, което означава, че възнагражденията ще се изчисляват по сегашния закон. За да бъдат осигурени средствата, промените в Закона за лечебните заведения трябва да се приемат преди внасянето на проектобюджета на НЗОК, което според финансовия министър Теменужка Петкова ще стане до 31 октомври.

От „Продължаваме Промяната“ настояват, че единствената гаранция за устойчиво решение е законодателното уреждане на достойни възнаграждения за медицинските специалисти, подобно на системите във висшето образование, отбраната и МВР.

Съгласно Конституцията, председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова е задължена да свика заседанието преди крайния срок за внасяне на бюджетните закони за 2026 г. – 31 октомври.

По-рано тази седмица Комисията по здравеопазване отхвърли на второ четене предложенията за промени в Закона за лечебните заведения.

„Коалиционното решение е различно и ще бъде отразено в Закона за бюджета на НЗОК“, заяви председателят на комисията д-р Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

Той допълни, че на коалиционен съвет е постигнато съгласие исканията на младите лекари да бъдат удовлетворени и са намерени бюджетни възможности за това.