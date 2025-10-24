НА ЖИВО
          ПП свиква извънредно заседание за заплатите на младите лекари

          Снимка: БГНЕД
          Пламена Ганева
          „Продължаваме Промяната“ и останалите опозиционни парламентарни групи събраха 57 подписа за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник следващата седмица, на което ще бъдат разгледани законопроектите за заплатите на лекари и медицински сестри. Необходимите подписи бяха 48.

          Това се случва след като управляващата коалиция отхвърли всички законопроекти за възнагражденията на медиците в Комисията по здравеопазване, включително и собственото си предложение, обещавайки, че бюджетът ще предвиди 150% от средната работна заплата за лекари и 125% за медицински сестри и акушерки.

          „Продължаваме Промяната“ изразява недоверие към тези обещания, като посочва, че в бюджетните закони за 2026 г. няма предвидени средства за увеличенията. Партията настоява промените да бъдат закрепени в Закона за лечебните заведения, за да се гарантират достойни възнаграждения, както е в други сектори като висшето образование, МВР и отбраната.

          Председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова е задължена по Конституция да свика заседание преди крайния срок 31 октомври, за да може увеличенията да бъдат заложени в проектозакона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

