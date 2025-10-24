Президентът на САЩ заминава за Азия: очаква се решаващ разговор с китайския лидер

Президентът на САЩ Доналд Тръмп започва тази седмица своето определено от него „голямо пътуване“ до Азия, което включва Малайзия, Япония и Южна Корея. Обиколката се очаква да бъде една от най-значимите му дипломатически мисии през последните месеци, а всички погледи са насочени към срещата му с китайския лидер Си Дзинпин – събитие, което може да има решаващо отражение върху световната икономика.

„Голямото пътуване" ще засили стратегическите връзки и ще покаже новия подход на Америка към Азия, коментираха от екипа на президента.

Преди дни Тръмп заяви, че визитата му е първата от завръщането му в Белия дом и идва в момент на напрежение и геополитическа несигурност.

Ключов акцент в програмата ще бъдат преговорите със Си Дзинпин, които, както потвърди говорителят на Белия дом, ще се проведат на 30 октомври в Южна Корея, в рамките на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC).

„Очакваме конструктивен диалог и потенциално споразумение по всички въпроси“, заяви говорителят на Тръмп.

Преди седмици обаче Тръмп бе заплашил да отмени срещата, след поредната ескалация в търговското напрежение между Вашингтон и Пекин. В последните дни обаче тонът от двете страни видимо се смекчи, а американският президент изрази надежда за постигане на договорености, които да стабилизират отношенията между двете най-големи икономики в света.