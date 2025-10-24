Принц Уилям се обяви срещу титлите на част от роднините си

Бъдещият британски крал Уилям V има намерение да въведе радикални промени в монархическата традиция, съобщава The Daily Beast. Според информацията, наследникът на трона възнамерява да лиши от кралски титли всички свои роднини, които не изпълняват официални задължения.

Източници, близки до двореца Кенсингтън, разкриват, че решението е част от по-широка реформа, чиято цел е съществено намаляване на броя на „работещите“ членове на кралското семейство.

„Уилям ще лиши титлите на всички неработещи членове на кралското семейство“, заявява един от източниците на изданието.

Сред засегнатите се очаква да бъдат принцесите Беатрис и Юджини – дъщерите на принц Андрю, както и принц Хари и децата му Арчи и Лилибет. Те ще изгубят не само титлите си, но и обръщението „Ваше кралско височество“.

За да осъществи промяната, бъдещият крал ще трябва да издаде специален кралски патент, тъй като според действащото законодателство принц или принцеса не могат да бъдат лишени от титлата си без такава процедура.

Съгласно плана, децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън ще запазят титлите си до навършване на пълнолетие, след което ще могат сами да решат дали искат да поемат кралски задължения.

Междувременно изданието припомня, че част от британския елит се стреми да насърчи завръщането на принц Хари във Великобритания, като по този начин ограничи влиянието на принц Уилям, който е най-големият син на краля и основен наследник на трона.