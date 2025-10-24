НА ЖИВО
      петък, 24.10.25
          Принц Уилям се обяви срещу титлите на част от роднините си

          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Бъдещият британски крал Уилям V има намерение да въведе радикални промени в монархическата традиция, съобщава The Daily Beast. Според информацията, наследникът на трона възнамерява да лиши от кралски титли всички свои роднини, които не изпълняват официални задължения.

          Източници, близки до двореца Кенсингтън, разкриват, че решението е част от по-широка реформа, чиято цел е съществено намаляване на броя на „работещите“ членове на кралското семейство.

          Тръмп на пищен банкет в Уиндзор: „САЩ и Великобритания са като две ноти от един акорд"

          „Уилям ще лиши титлите на всички неработещи членове на кралското семейство“,

          заявява един от източниците на изданието.

          Сред засегнатите се очаква да бъдат принцесите Беатрис и Юджини – дъщерите на принц Андрю, както и принц Хари и децата му Арчи и Лилибет. Те ще изгубят не само титлите си, но и обръщението „Ваше кралско височество“.

          За да осъществи промяната, бъдещият крал ще трябва да издаде специален кралски патент, тъй като според действащото законодателство принц или принцеса не могат да бъдат лишени от титлата си без такава процедура.

          Откриха мъртва братовчедка на принцовете Уилям и Хари

          Съгласно плана, децата на принц Уилям и Кейт Мидълтън ще запазят титлите си до навършване на пълнолетие, след което ще могат сами да решат дали искат да поемат кралски задължения.

          Междувременно изданието припомня, че част от британския елит се стреми да насърчи завръщането на принц Хари във Великобритания, като по този начин ограничи влиянието на принц Уилям, който е най-големият син на краля и основен наследник на трона.

          - Реклама -

          Тръмп на пищен банкет в Уиндзор: „САЩ и Великобритания са като две ноти от един акорд"

          Откриха мъртва братовчедка на принцовете Уилям и Хари

          Social

          Ердоган обяви готовността на Турция да приеме срещата между Тръмп и Путин

          Иван Христов -
          Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви готовността си да бъде домакин на среща на върха между Русия и САЩ на своя територия. „Значението на Турция...
          Свят

          Задържаха мъж в САЩ, пуснал „Имперския марш“ от Междузвездни войни на Националната гвардия

          Иван Христов -
          Жител на Вашингтон, окръг Колумбия, заведе дело в четвъртък, твърдейки, че е бил задържан за това, че е пуснал музиката на Дарт Вейдър от...
          Крими

          Георги Георгиев: Посегателството върху прокурор е удар срещу цялата система

          Дамяна Караджова -
          Министърът на правосъдието Георги Георгиев коментира нападението срещу бившия заместник-градски прокурор на София Иво Илиев

