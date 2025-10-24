НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Продължаване на 19-ия пакет: ЕС удря руския енергиен износ и дипломатическите мрежи

          0
          8
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В рамките на 19-ия пакет санкции срещу Русия Европейският съюз забрани на страните членки да купуват руски газ и да предоставят туристически услуги на руски граждани в Русия, съобщи Министерството на външните работи на Естония.

          - Реклама -
          ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия

          От ведомството уточняват, че мерките имат за цел да засегнат ключови сектори на руската икономика и да ограничат финансовите потоци към Русия. Освен това ЕС вече е започнал работа върху 20-и пакет санкции, който ще засегне руски енергийни компании и фирми от трети страни, които поддържат икономическите връзки с Москва.

          ЕС продължава да използва санкциите като инструмент за натиск върху Русия, като основната цел е да се ограничи способността ѝ да финансира военните действия и външнополитическите си инициативи.

          В рамките на 19-ия пакет санкции срещу Русия Европейският съюз забрани на страните членки да купуват руски газ и да предоставят туристически услуги на руски граждани в Русия, съобщи Министерството на външните работи на Естония.

          - Реклама -
          ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕС одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия

          От ведомството уточняват, че мерките имат за цел да засегнат ключови сектори на руската икономика и да ограничат финансовите потоци към Русия. Освен това ЕС вече е започнал работа върху 20-и пакет санкции, който ще засегне руски енергийни компании и фирми от трети страни, които поддържат икономическите връзки с Москва.

          ЕС продължава да използва санкциите като инструмент за натиск върху Русия, като основната цел е да се ограничи способността ѝ да финансира военните действия и външнополитическите си инициативи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Руи Мота: Не заслужавахме да загубим, днешният двубой показва капацитета на Лудогорец

          Николай Минчев -
          "Нещата са такива, каквито са. Ние не можем да контролираме съдията. Той получава пари за това да си върши работата по най-добрия начин. Но...
          Война

          Орбан: Среща САЩ-Русия ще има, в Европа със сигурност го знаят

          Иван Христов -
          Срещата на върха между Русия и САЩ в Унгария все още е на дневен ред и определено ще се проведе; Европа знае това, заяви...
          Общество

          Огнен изгрев и дъга изумиха софиянци

          Дамяна Караджова -
          Ранните часове над София тази сутрин предложиха спираща дъха гледка, която много жители на столицата ще запомнят дълго.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions