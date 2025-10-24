Продължаване на 19-ия пакет: ЕС удря руския енергиен износ и дипломатическите мрежи

В рамките на 19-ия пакет санкции срещу Русия Европейският съюз забрани на страните членки да купуват руски газ и да предоставят туристически услуги на руски граждани в Русия, съобщи Министерството на външните работи на Естония.

- Реклама -

От ведомството уточняват, че мерките имат за цел да засегнат ключови сектори на руската икономика и да ограничат финансовите потоци към Русия. Освен това ЕС вече е започнал работа върху 20-и пакет санкции, който ще засегне руски енергийни компании и фирми от трети страни, които поддържат икономическите връзки с Москва.

ЕС продължава да използва санкциите като инструмент за натиск върху Русия, като основната цел е да се ограничи способността ѝ да финансира военните действия и външнополитическите си инициативи.