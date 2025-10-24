НА ЖИВО
          Прокуратурата поиска 20 години затвор за „валиумния изнасилвач"

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Софийската градска прокуратура протестира присъдата по делото срещу нидерландския гражданин Йохан Стелингверф, известен като „валиумния изнасилвач“, и настоява той да получи 20 години лишаване от свобода, съобщиха от държавното обвинение.

          С присъда от 22 октомври Стелингверф беше признат за невинен по три от шестте обвинения – за едно изнасилване и едно блудство, извършени спрямо едната от двете пострадали жени, както и за държане с цел разпространение на наркотици.

          За виновен той е признат за едно изнасилване, за което получава 8 години затвор, едно блудство в особено тежък случай9 години, и причиняване на средна телесна повреда по особено мъчителен начиноще 8 години. И трите престъпления са извършени спрямо втората пострадала жена.

          Съдът наложи едно общо най-тежко наказание – 9 години лишаване от свобода, като отхвърли обвиненията, че деянието е било извършено в особено тежък случай и че жертвата е била приведена в безпомощно състояние.

          Прокуратурата обжалва решението и настоява да бъдат отменени оправдателните части от присъдата. В протеста си обвинението изисква, ако съдът не приложи максимално предвидените наказания, да използва чл. 24 от Наказателния кодекс и да увеличи общото наказание на подсъдимия до законовия максимум – 20 години лишаване от свобода.

          - Реклама -

