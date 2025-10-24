НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Протест пред съда: Близки на загинал моторист искат доживотна присъда

          0
          4
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Близки на загиналия моторист Цеци Лаков излязоха на протест пред Съдебната палата в София, настоявайки за доживотна присъда за подсъдимия, причинил тежката катастрофа.

          - Реклама -

          Инцидентът стана на 20 юли 2023 г. на пътя Плевен – Ловеч, при който загинаха трима души. Заедно с близките на жертвата на протеста присъстваха и граждани от различни градове на страната.

          20 г. затвор за пиян без книжка, причинил катастрофа с три жертви 20 г. затвор за пиян без книжка, причинил катастрофа с три жертви

          Сблъсъкът е бил между лек автомобил, управляван от обвиняемия Габриел Т., и мотоциклет, шофиран от Цветелин (Цеци) Лаков. При катастрофата, освен Цветелин, загина неговата спътничка Стела Иванова, както и пътникът в лекия автомобил.

          „Тук сме на трета инстанция. Присъдата от 20 години на първа инстанция, която дадоха в Плевен, се потвърди във Велико Търново и сега ние обжалваме за доживотна присъда, защото има предпоставки за умишлено убийство“, каза Пламен Димитров Лаков – брат на загиналия моторист.

          Протестиращите подчертаха, че подсъдимият е шофирал без книжка, с 1,6 промила алкохол в кръвта и е осъждан многократно.

          Делото на трета инстанция се гледа днес в София.

          Близки на загиналия моторист Цеци Лаков излязоха на протест пред Съдебната палата в София, настоявайки за доживотна присъда за подсъдимия, причинил тежката катастрофа.

          - Реклама -

          Инцидентът стана на 20 юли 2023 г. на пътя Плевен – Ловеч, при който загинаха трима души. Заедно с близките на жертвата на протеста присъстваха и граждани от различни градове на страната.

          20 г. затвор за пиян без книжка, причинил катастрофа с три жертви 20 г. затвор за пиян без книжка, причинил катастрофа с три жертви

          Сблъсъкът е бил между лек автомобил, управляван от обвиняемия Габриел Т., и мотоциклет, шофиран от Цветелин (Цеци) Лаков. При катастрофата, освен Цветелин, загина неговата спътничка Стела Иванова, както и пътникът в лекия автомобил.

          „Тук сме на трета инстанция. Присъдата от 20 години на първа инстанция, която дадоха в Плевен, се потвърди във Велико Търново и сега ние обжалваме за доживотна присъда, защото има предпоставки за умишлено убийство“, каза Пламен Димитров Лаков – брат на загиналия моторист.

          Протестиращите подчертаха, че подсъдимият е шофирал без книжка, с 1,6 промила алкохол в кръвта и е осъждан многократно.

          Делото на трета инстанция се гледа днес в София.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Сенатът на САЩ се готви за „седмица на Русия“ след санкциите на Тръмп срещу руския нефт

          Иван Христов -
          Сенаторът републиканец от САЩ Линдзи Греъм заяви, че очаква Сенатът да проведе „седмица на Русия“. Сенатът обмисля гласуване за санкции, след като Тръмп нанесе...
          България

          Жълт код за вятър в почти цялата страна – облаци и валежи ще обхванат България

          Дамяна Караджова -
          Днес ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва.
          Свят

          Лувърът ограбен: крадци оставиха над 150 ДНК следи

          Пламена Ганева -
          Крадците, които в неделя проникнаха в Галерия „Аполон“ на Лувъра и задигнаха бижута на френски кралици и императрици на стойност 88 милиона евро, са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions