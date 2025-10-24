Протест пред съда: Близки на загинал моторист искат доживотна присъда

Близки на загиналия моторист Цеци Лаков излязоха на протест пред Съдебната палата в София, настоявайки за доживотна присъда за подсъдимия, причинил тежката катастрофа.

- Реклама -

Инцидентът стана на 20 юли 2023 г. на пътя Плевен – Ловеч, при който загинаха трима души. Заедно с близките на жертвата на протеста присъстваха и граждани от различни градове на страната.

Сблъсъкът е бил между лек автомобил, управляван от обвиняемия Габриел Т., и мотоциклет, шофиран от Цветелин (Цеци) Лаков. При катастрофата, освен Цветелин, загина неговата спътничка Стела Иванова, както и пътникът в лекия автомобил.

„Тук сме на трета инстанция. Присъдата от 20 години на първа инстанция, която дадоха в Плевен, се потвърди във Велико Търново и сега ние обжалваме за доживотна присъда, защото има предпоставки за умишлено убийство“, каза Пламен Димитров Лаков – брат на загиналия моторист.

Протестиращите подчертаха, че подсъдимият е шофирал без книжка, с 1,6 промила алкохол в кръвта и е осъждан многократно.

Делото на трета инстанция се гледа днес в София.