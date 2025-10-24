НА ЖИВО
          Путин обеща „зашеметяващ отговор" на „Томахоук" и ударите в тила на Русия

          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е готова да даде „зашеметяващ отговор“ на всякакви опити за нанасяне на удари с далекобойни оръжия дълбоко в нейна територия. Това подчерта Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, в отговор на въпроси на журналисти относно изявлението на Владимир Путин по въпроса.

          „Неправилно заявихте: [зашеметяващ отговор ще бъде] не на доставките на „Томахоук“, а на опитите за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. За това говореше президентът“, подчерта говорителят на Кремъл.

          Предишен ден държавният глава, отговаряйки на въпроси на журналисти относно евентуални доставки на далекобойни оръжия за Украйна, го нарече опит за ескалация. В случай на удари дълбоко в Русия с „Томахоук“ или други далекобойни оръжия обаче, заяви президентът, ще бъде даден зашеметяващ отговор.

