Путин събра Съвета за сигурност на Русия, обяви засилване на мерките за борба с тероризма

На брифинг с постоянните членове на Съвета за сигурност руският президент Владимир Путин поиска да се обсъди засилването и подобряването на мерките за борба с тероризма, предава РИА Новости.

„По същество имаме един и същ проблем, но трябва да го подходим от различни ъгли, така да се каже. Това е засилване и подобряване на мерките за борба с тероризма“, заяви той.

Президентът анонсира изказванията на наколко докладчици и даде думата на директора на ФСБ Александър Бортников.

Ден преди това Путин създаде Комисия за противодействие на финансирането на тероризма и екстремистката дейност. Тя ще бъде ръководена от заместник-директора на Росфинмониторинг, който отговаря за съответните въпроси. В комисията са включени още заместник-началникът на ФСБ, заместник-началникът на Главното управление в централния апарат на Министерството на вътрешните работи и заместник-директорът на департамент в Министерството на външните работи.

През август Националният антитерористичен комитет докладва за броя на предотвратените терористични атаки от началото на годината. По това време са регистрирани 172 такива инцидента. Предотвратени са девет въоръжени нападения срещу образователни институции.

В началото на годината председателят на Следствения комитет Александър Бастрикин съобщи, че броят на наказателните дела, свързани с екстремизъм, изпратени в съда през 2024 г., е с 43% по-висок от предходната година. Освен това броят на обвиняемите по такива дела се е увеличил с повече от 50%.