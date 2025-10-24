Радев: Отбранителната ни индустрия има отлични възможности за партньорство с Виетнам

Доказалата се със своето качество и получила международно признание българска отбранителна индустрия предоставя отлични възможности за установяване на успешни партньорства и задълбочаване на двустранното сътрудничество с Виетнам в сферата на сигурността, заяви президентът Румен Радев.

Държавният глава посети днес заедно с генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия То Лам и ръководената от него делегация българската компания „Самел 90“ АД.

То Лам е на официално посещение в България по покана на президента Радев. Вчера двамата държавни ръководители подписаха съвместна декларация за установяването на стратегическо партньорство между Република България и Социалистическа република Виетнам.

По време на посещението в „Самел 90“ бяха представени радиосмутители, безпилотни летателни системи, анти-дрон технологии и бронирани автомобили, произвеждани от компанията.

Румен Радев и То Лам проведоха среща с ръководството на предприятието и се запознаха на място с производствения процес на безпилотни летателни системи, като подчертаха високия технологичен потенциал на българската индустрия и възможностите за съвместни проекти в областта на сигурността и отбраната.