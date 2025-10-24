Резултати от Лигата на Конференциите

В четвъртък вечер се играха срещите от втория кръг към основната фаза на Лигата на Конференциите. Най-изненадващият резултат бе загубата на Кристъл Палас у дома от АЕК Ларнака. В същото време очаквани победи постигнаха Фиорентина, АЗ Алкмаар, Легия Варшава и Майнц.
Всички резултати:
АЕК Атина – Абърдийн 6:0
АЗ Алкмаар – Слован Братислава 1:0
Херен – Райо Валекано 2:2
Брейдаблик – Купс 0:0
Дрита – Омония Николзия 1:1
Шкендия – Шелбърн 1:0
Рапид Виена – Фиорентина 0:3
Риека – Спарта Прага 0:0 (прекъснат)
Шахтьор Донецк – Легия Варшава 1:2
Страсбург – Ягелония 1:1
Университатя Крайова – Ноа 1:1
Кристъл Палас – АЕК Ларнака 0:1
Линкълн Ред Импс – Лех Познан 2:1
Сигма – Раков 1:1
Самсунспор – Динамо Киев 3:0
Майнц – Жрински Мостар 1:0
Хамрун – Лозана 0:1
Шамрок – Целие 0:2