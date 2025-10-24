НА ЖИВО
          Резултати от Лигата на Конференциите

          Победи за АЕК Атина, АЗ Алкмаар, Фиорентина, Легия Варшава, Майнц

          Снимка: topsport.bg
          В четвъртък вечер се играха срещите от втория кръг към основната фаза на Лигата на Конференциите. Най-изненадващият резултат бе загубата на Кристъл Палас у дома от АЕК Ларнака. В същото време очаквани победи постигнаха Фиорентина, АЗ Алкмаар, Легия Варшава и Майнц.

          Всички резултати:

          АЕК Атина – Абърдийн 6:0

          АЗ Алкмаар – Слован Братислава 1:0

          Херен – Райо Валекано 2:2

          Брейдаблик – Купс 0:0

          Дрита – Омония Николзия 1:1

          Шкендия – Шелбърн 1:0

          Рапид Виена – Фиорентина 0:3

          Риека – Спарта Прага 0:0 (прекъснат)

          Шахтьор Донецк – Легия Варшава 1:2

          Страсбург – Ягелония 1:1

          Университатя Крайова – Ноа 1:1

          Кристъл Палас – АЕК Ларнака 0:1

          Линкълн Ред Импс – Лех Познан 2:1

          Сигма – Раков 1:1

          Самсунспор – Динамо Киев 3:0

          Майнц – Жрински Мостар 1:0

          Хамрун – Лозана 0:1

          Шамрок – Целие 0:2

