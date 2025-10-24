Резултати от Лигата на Конференциите

В четвъртък вечер се играха срещите от втория кръг към основната фаза на Лигата на Конференциите. Най-изненадващият резултат бе загубата на Кристъл Палас у дома от АЕК Ларнака. В същото време очаквани победи постигнаха Фиорентина, АЗ Алкмаар, Легия Варшава и Майнц.

Всички резултати:

АЕК Атина – Абърдийн 6:0

АЗ Алкмаар – Слован Братислава 1:0

Херен – Райо Валекано 2:2

Брейдаблик – Купс 0:0

Дрита – Омония Николзия 1:1

Шкендия – Шелбърн 1:0

Рапид Виена – Фиорентина 0:3

Риека – Спарта Прага 0:0 (прекъснат)

Шахтьор Донецк – Легия Варшава 1:2

Страсбург – Ягелония 1:1

Университатя Крайова – Ноа 1:1

Кристъл Палас – АЕК Ларнака 0:1

Линкълн Ред Импс – Лех Познан 2:1

Сигма – Раков 1:1

Самсунспор – Динамо Киев 3:0

Майнц – Жрински Мостар 1:0

Хамрун – Лозана 0:1

Шамрок – Целие 0:2