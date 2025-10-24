Руи Мота: Не заслужавахме да загубим, днешният двубой показва капацитета на Лудогорец

„Нещата са такива, каквито са. Ние не можем да контролираме съдията. Той получава пари за това да си върши работата по най-добрия начин. Но смятам, че ако той имаше еднакъв аршин, можеше да даде дузпа и за нас през първото полувреме“, обяви треньорът на Лудогорец Руи Мота след загубата с 2:3 от швейцарския Йънг Бойс в Лига Европа.

„Имахме много шансове за гол, но не успяхме да ги вкараме. Намирахме пространство между защитниците на Йънг Бойс, но при единствената им ситуация през първото полувреме ни вкараха гол. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да сме по-фокусирани. Тази дузпа също даде своя принос и промени мача. Имахме ситуации пред нашето наказателно през първата част, никой не ги погледна. Това, което видяхме в днешния двубой, показва капацитета на Лудогорец. Не заслужавахме да загубим“, започна Мота след загубата на Лудогорец в Лига Европа.“, каза още португалецът.

„Не започнахме достатъчно добре второто полувреме. Не бяхме фокусирани и нямаше какво да направим след това. Само в една ситуация не успяхме да покрием хората си и се оказа гол“, оплака се наставникът на „орлите“.