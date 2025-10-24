НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Руи Мота: Не заслужавахме да загубим, днешният двубой показва капацитета на Лудогорец

          "Ние не можем да контролираме съдията. Но смятам, че ако той имаше еднакъв аршин, можеше да даде дузпа и за нас през първото полувреме" - добави наставникът на "орлите"

          0
          28
          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Нещата са такива, каквито са. Ние не можем да контролираме съдията. Той получава пари за това да си върши работата по най-добрия начин. Но смятам, че ако той имаше еднакъв аршин, можеше да даде дузпа и за нас през първото полувреме“, обяви треньорът на Лудогорец Руи Мота след  загубата с 2:3 от швейцарския Йънг Бойс в Лига Европа.

          - Реклама -

          „Имахме много шансове за гол, но не успяхме да ги вкараме. Намирахме пространство между защитниците на Йънг Бойс, но при единствената им ситуация през първото полувреме ни вкараха гол. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да сме по-фокусирани. Тази дузпа също даде своя принос и промени мача. Имахме ситуации пред нашето наказателно през първата част, никой не ги погледна. Това, което видяхме в днешния двубой, показва капацитета на Лудогорец. Не заслужавахме да загубим“, започна Мота след загубата на Лудогорец в Лига Европа.“, каза още португалецът. 

          „Не започнахме достатъчно добре второто полувреме. Не бяхме фокусирани и нямаше какво да направим след това. Само в една ситуация не успяхме да покрием хората си и се оказа гол“, оплака се наставникът на „орлите“.

          „Нещата са такива, каквито са. Ние не можем да контролираме съдията. Той получава пари за това да си върши работата по най-добрия начин. Но смятам, че ако той имаше еднакъв аршин, можеше да даде дузпа и за нас през първото полувреме“, обяви треньорът на Лудогорец Руи Мота след  загубата с 2:3 от швейцарския Йънг Бойс в Лига Европа.

          - Реклама -

          „Имахме много шансове за гол, но не успяхме да ги вкараме. Намирахме пространство между защитниците на Йънг Бойс, но при единствената им ситуация през първото полувреме ни вкараха гол. Това се отрази на старта на второто полувреме. Трябваше да сме по-фокусирани. Тази дузпа също даде своя принос и промени мача. Имахме ситуации пред нашето наказателно през първата част, никой не ги погледна. Това, което видяхме в днешния двубой, показва капацитета на Лудогорец. Не заслужавахме да загубим“, започна Мота след загубата на Лудогорец в Лига Европа.“, каза още португалецът. 

          „Не започнахме достатъчно добре второто полувреме. Не бяхме фокусирани и нямаше какво да направим след това. Само в една ситуация не успяхме да покрием хората си и се оказа гол“, оплака се наставникът на „орлите“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Mаскирани въоръжени мъже на естонската граница – Русия с нови провокации

          Дамяна Караджова -
          Ново напрежение по източния фланг на Европа. Голяма група маскирани мъже се е появила на границата между Естония и Русия
          Волейбол

          Висенте Миная: ЦСКА е голям клуб, първенството е силно, имам шанс да покажа на какво съм способен, дори и на моята възраст

          Николай Минчев -
          Новият разпределител на волейболния ЦСКА Висенте Миная говори пред клубния сайт дни преди началото на битката в първенството. Той е 37-годишен испанец и гори...
          Война

          Орбан: Среща САЩ-Русия ще има, в Европа със сигурност го знаят

          Иван Христов -
          Срещата на върха между Русия и САЩ в Унгария все още е на дневен ред и определено ще се проведе; Европа знае това, заяви...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions