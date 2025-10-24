Русия закупи засекретени крилати ракети, които трябва да заменят Х-101

Русия е закупила първите усъвършенствани крилати ракети „Изделие 506“ за стратегическата авиация, които са предназначени да заменят ракетите Х-101. Това съобщи украинският военен портал „Милитарний“, позовавайки се на руски документи за обществени поръчки.

- Реклама -

Руското Министерство на отбраната е поръчало две партиди от 16 нови крилати ракети с въздушно изстрелване, които е планирано да бъдат доставени на Въздушно-космическите сили до 2026 г. Руските агенции обаче все още не са обявили публично приемането им на въоръжение.

Крилатите ракети са поръчани в конфигурации, способни да носят както конвенционална, така и специална, по-специално ядрена, бойна глава. Цената на всяка единица се оценява на 337 милиона рубли или 4,2 милиона долара.

„Милитарний“ добавя, че конструкторското бюро „Радуга“, което също доставя ракети Х-101 на руските въоръжени сили, е основният изпълнител за производството на тези оръжия.

„Известно е, че ракетите Х-БД са били предназначени за проекта за усъвършенстван руски бомбардировач ПАК ДА, който все още не е реализиран в метал. Следователно самолети Ту-160 ще бъдат адаптирани за тях. Документите показват, че само модернизирани бомбардировачи Ту-160М, които ще получат необходимите конструктивни промени в механизма на бомбовия отсек, ще бъдат оборудвани с новите ракети. Изпитанията с новите оръжия бяха планирани за 2025 г.“, се подчертава в статията.

Изданието отбелязва, че най-вероятно поради заявения обхват от 6500 километра, размерите на крилатата ракета значително надвишават допустимите параметри, установени за ракетите Х-101 на базовата версия на самолета.

„В момента няма друга достоверна информация за новото руско оръжие, но открити източници сочат, че проектът се развива на базата на разработките на „Изделие 504“. Това предполага, че ракетата ще наследи неговите технологии за стелт и оцеляемост. Различни източници също така посочват, че ракетата ще разполага със сложна навигационна система с оптични сензори, подобни на тези на ракетите Х-101, както и с борден доплеров радар за навигация и следене на терена“, заключават „Милитрний“.