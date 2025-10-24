НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 24.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руски десантен кораб прегради пътя на търговски кораби от Балтийско за Северно море

          0
          2
          ГДК Александър Шабалин
          ГДК Александър Шабалин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Големият десантен кораб на руския Балтийски флот, „Александър Шабалин“, е блокирал търговски кораби, пътуващи през пролива Фемарн от Балтийско море до Северно море, според местния вестник Kieler Nachrichten.

          - Реклама -

          112-метровият кораб е на входа на Любекския залив от 19 октомври и е ясно видим от германския остров Фемарн, съобщава изданието.

          Германската полиция заяви, че корабът е извън германските териториални води и не нарушава германските закони или международните правила за корабоплаване. Той се наблюдава от германския патрулен кораб Бамберг и датски патрулен кораб, а германският военноморски флот е изпратил спомагателния кораб Werra от Кил, за да им помогне.

          „Това не е първият път през последните месеци, в който „Александър Шабалин“ се намесва в търговските пътища в този район. През септември корабът хвърли котва на входа на пролива Лангеланд на път за Големия Белт. Освен това, големият противоподводен кораб „Вицеадмирал Кулаков“ от руския Северен флот се е появявал близо до остров Фемарн осем пъти от май 2025 г. насам“, съобщават медиите.

          Отбелязва се, че руските военни кораби пречат на германските плавателни съдове, твърдейки, че присъствието им възпрепятства риболова и научните изследвания в региона. По-конкретно, изследователските кораби Alkor и Littorina от Кил дори промениха маршрута си, за да стоят далеч от руските кораби.

          Големият десантен кораб на руския Балтийски флот, „Александър Шабалин“, е блокирал търговски кораби, пътуващи през пролива Фемарн от Балтийско море до Северно море, според местния вестник Kieler Nachrichten.

          - Реклама -

          112-метровият кораб е на входа на Любекския залив от 19 октомври и е ясно видим от германския остров Фемарн, съобщава изданието.

          Германската полиция заяви, че корабът е извън германските териториални води и не нарушава германските закони или международните правила за корабоплаване. Той се наблюдава от германския патрулен кораб Бамберг и датски патрулен кораб, а германският военноморски флот е изпратил спомагателния кораб Werra от Кил, за да им помогне.

          „Това не е първият път през последните месеци, в който „Александър Шабалин“ се намесва в търговските пътища в този район. През септември корабът хвърли котва на входа на пролива Лангеланд на път за Големия Белт. Освен това, големият противоподводен кораб „Вицеадмирал Кулаков“ от руския Северен флот се е появявал близо до остров Фемарн осем пъти от май 2025 г. насам“, съобщават медиите.

          Отбелязва се, че руските военни кораби пречат на германските плавателни съдове, твърдейки, че присъствието им възпрепятства риболова и научните изследвания в региона. По-конкретно, изследователските кораби Alkor и Littorina от Кил дори промениха маршрута си, за да стоят далеч от руските кораби.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Да, България“ поиска от Киселова да възстанови отнетите журналистически акредитации

          Дамяна Караджова -
          Партия „Да, България“ изпрати официално писмо до Наталия Киселова, с което настоява за възстановяване на всички отнети акредитации
          Политика

          На косъм от бой: Напрежение между ДПС-Ново начало и „Възраждане“, спряха заседанието

          Никола Павлов -
          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала, след като депутати от „Възраждане“ и...
          Война

          Руснаците ликвидираха 200 чуждестранни наемници и бойци от ВСУ на тренировъчен център в Черниговска област

          Иван Христов -
          Андрий Козловски, пленен войник от 141-ва отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, е станал източник на информация за тренировъчен център за чуждестранни наемници...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions