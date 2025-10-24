Руски десантен кораб прегради пътя на търговски кораби от Балтийско за Северно море

Големият десантен кораб на руския Балтийски флот, „Александър Шабалин“, е блокирал търговски кораби, пътуващи през пролива Фемарн от Балтийско море до Северно море, според местния вестник Kieler Nachrichten.

112-метровият кораб е на входа на Любекския залив от 19 октомври и е ясно видим от германския остров Фемарн, съобщава изданието.

Германската полиция заяви, че корабът е извън германските териториални води и не нарушава германските закони или международните правила за корабоплаване. Той се наблюдава от германския патрулен кораб Бамберг и датски патрулен кораб, а германският военноморски флот е изпратил спомагателния кораб Werra от Кил, за да им помогне.

„Това не е първият път през последните месеци, в който „Александър Шабалин“ се намесва в търговските пътища в този район. През септември корабът хвърли котва на входа на пролива Лангеланд на път за Големия Белт. Освен това, големият противоподводен кораб „Вицеадмирал Кулаков“ от руския Северен флот се е появявал близо до остров Фемарн осем пъти от май 2025 г. насам“, съобщават медиите.

Отбелязва се, че руските военни кораби пречат на германските плавателни съдове, твърдейки, че присъствието им възпрепятства риболова и научните изследвания в региона. По-конкретно, изследователските кораби Alkor и Littorina от Кил дори промениха маршрута си, за да стоят далеч от руските кораби.