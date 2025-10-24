НА ЖИВО
          Руски ракетоносци Ту-95МС прелетяха над Японско море

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски стратегически ракетоносци Ту-95МС са извършили планов полет над неутралните води на Японско море, съобщи руското Министерство на отбраната.

          „Стратегическите ракетоносци Ту-95МС от авиацията за далечно действие извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Полетът продължи повече от 11 часа“, се казва в изявление на министерството.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Първите нови руски КАБ достигнаха Одеса, градът е под „колосална опасност“ от значителни разрушения

          Иван Христов -
          Според Олег Кипер, началник на Специалните сили за противовъздушна отбрана в Одеса, руснаците са изстреляли управляеми бомби (КАБ) по инфраструктура в региона. Кипер подчерта...
          Война

          The Times: Русия и Китай водят „сексуална война“ срещу САЩ

          Иван Христов -
          Британският вестник The Times твърди, че Русия и Китай са започнали „сексуална война“ срещу САЩ. За тази цел Москва и Пекин изпращат масово красиви...
          Война

          Украински военен експерт: Почти нереално е руснаците да излязат на административната граница на Донецка област

          Иван Христов -
          Положението в Донецка област остава трудно, но бързото превземане на фронтови градове и укрепени райони от руснаците е все още почти нереално, заяви военният...

