Руски ракетоносци Ту-95МС прелетяха над Японско море

Руски стратегически ракетоносци Ту-95МС са извършили планов полет над неутралните води на Японско море, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Стратегическите ракетоносци Ту-95МС от авиацията за далечно действие извършиха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Полетът продължи повече от 11 часа“, се казва в изявление на министерството.