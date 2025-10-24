Руският военен министър инспектира група войски „Юг“ на фронта в Украйна

Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов инспектира група войски „Юг“ на фронта в Украйна, съобщи Министерството на отбраната Руската федерация, цитирано от РИА Новости.

„Министърът <…> инспектира работата на преден команден пункт в едно от подразделенията, където изслуша доклади от щабни офицери за текущата обстановка в зоната на отговорност и характера на вражеските действия“, се казва в прессъобщението.

Войниците му представиха наземна роботизирана платформа с FPV атакуващи дронове. Тя може да се движи автономно на няколко километра и има стационарни зарядни устройства, което увеличава автономността ѝ.

Командирът на групата Александър Санчик отбеляза, че на подразделенията се предоставя цялото необходимо оборудване за подобряване на мобилността.

„Всяко подразделение <…> е оборудвано с цехове за сглобяване, възстановяване, разработване и модернизация на роботизирана техника. Само през октомври универсални наземни роботизирани платформи са доставили над 1,5 тона полезен товар до бойните позиции“, казва генерал-полковникът.

Той докладва и за превземането на Дроновка в Донецка област. Министърът благодари на военнослужещите за тяхната смелост и връчи държавни награди на отличените войници.