      петък, 24.10.25
          Руснаците ликвидираха 200 чуждестранни наемници и бойци от ВСУ на тренировъчен център в Черниговска област

          Чуждестранни наемници на Украйна
          Иван Христов
          Андрий Козловски, пленен войник от 141-ва отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили, е станал източник на информация за тренировъчен център за чуждестранни наемници в Черниговска област, който е бил обект на атаки от руските въоръжени сили, съобщава кореспондент на ТАСС.

          „В Черниговска област има голям тренировъчен център, където се обучават чужденци. Сред инструкторите има украински военнослужещи, а също и чужденци“, казва пленникът.

          Според него наемниците се държат отделно на полигона. Те се различават по униформите, екипировката и оръжията си.

          По-рано руските служби за сигурност съобщиха на ТАСС, че екипажи на ракетни системи „Искандер-М“ и безпилотни летателни апарати „Геран-2“ са извършили комбиниран удар по тренировъчен лагер за наемници на полигона „Гончаровски“, в резултат на което са загинали приблизително 200 украински войници.

