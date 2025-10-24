Министерството на отбраната на Русия обяви превземането на Дроновка в Донецка област.

- Реклама -

Селото е от решаващо значение за отбраната на Северск, тъй като се намира на десния бряг на река Бахмутка. На картата на DeepState Дроновка е в сивата зона.

Москва също така обяви превземането на Бологoвка в Харковска област, което би означавало, че Русия е преминала границата в друг район – между плацдарма в Милово и останалите превзети територии.

А също и за превземането на Першотравнево в Днепропетровска област, което се намира на десния бряг на река Янчур.

Украйна не е потвърждавала загубата на тези населени места.